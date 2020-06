Coronavirus.- Més de 64.000 valencians recuperen l'activitat i ixen de l'ERTO per Covid-19

Així, segons les dades de la Tresoreria de la Seguretat Social, en la província de València s'han incorporat a l'activitat econòmica 49.096 persones, 5.188 en la d'Alacant i 10.427 en la de Castelló.

La majoria de les empreses que estan rescatant emprats l'estan fent amb la fórmula de l'ERTO per Força Major que permet rescatar una part de la plantilla i mantindre l'altra.

Cal recordar que en el marc de les mesures excepcionals aprovades en el RDL 8/2020 es crea la figura dels ERTO per Força Major que pot ser total o parcial.

Els ERTO per força major total són aplicables a aquelles empreses que ja compten amb ERTO per força major emparat en causes Covid i que seguisquen afectades per causes que impedisquen la seua tornada a l'activitat.

Per la seua banda, els ERTO de força major parcial són aplicables a aquelles empreses que ja compten amb un ERTO per força major emparat en causes Covid. Aquests es convertiran en ERTO FM Parcials des del moment en què siga possible la tornada gradual a l'activitat.

En aquest cas, les empreses hauran de reincorporar les persones afectades per l'ERTO de manera gradual, primar sempre la modalitat de reducció de jornada (és possible reconvertir un ERTO de suspensió de jornades en un de reducció durant la vigència del mateix).

En tots dos casos, el límit temporal d'aplicació dels expedients per força major Covid serà el 30 de juny.