La Comunitat Valenciana lluirà 148 'Banderes Blaves' aquest estiu, la xifra més alta d'España

España ha obtingut un total de 688 'Banderes Blaves' (589 platges, 98 ports esportius i cinc en embarcacions turístiques sostenibles) que onejaran a partir de juny en el litoral del país, la qual cosa suposa 19 més respecte a l'any passat. La Comunitat Valenciana, amb 148, és líder en punts amb 'Bandera Blava' aquest any -134 en platges i 14 en ports-, si bé l'augment més significatiu s’ha produït a Andalusia.

D'aquesta manera, Espanya, amb 23 platges més i quatre ports menys, manté el seu lideratge internacional ininterromput des de 1987. Encara que més de 100 'Banderes Blaves' porten lluint a Espanya més de deu anys, deu platges espanyoles estrenen aquest estiu la seua ensenya.

De les 'Banderes Blaves' concedides, Espanya ve mantenint un percentatge al voltant del 15%. Així, encara que només en una de cada cinc (18,4%) de les platges espanyoles onejarà aquest estiu la 'Bandera Blava', entorn d'una de cada set Banderes Blaves que onege en el món ho farà en el litoral espanyol.

Segueixen a Espanya en aquesta classificació a nivell internacional, Grècia (514), Turquia (508), França (507), Itàlia (482) i Portugal (387). El Jurat Internacional Bandera Blava 2020, amb participació, entre altres, dels Organismes de Nacions Unides per al Turisme (OMT) i el Medi Ambient (PNUMA), ha concedit Banderes Blaves a 45 països de l'hemisferi Nord.

De les 662 platges candidates a 'Bandera Blava' a Espanya en 2020, han sigut guardonades 589. Això significa que un 89% de les platges que es presenten a 'Bandera Blava' obtenen el reconeixement.

La Comunitat Valenciana encapçala el llistat

La Comunitat Valenciana lidera el nombre de platges amb 'Bandera Blava’ enguany, amb 134, seguida de Galícia amb 107, Andalusia amb 100, Catalunya amb 95, Canàries amb 51, Balears amb 38 i Murcia amb 26.

L'augment més significatiu en nombre de 'Banderes Blaves' s'ha produït a Andalusia, amb 21 més per a platges. Això és degut al treball conjunt dels ajuntaments amb les administracions competents, per a corregir els incompliments de la Llei de Costes que van motivar la denegació de 'Banderes Blaves' en 2019, així com, a la presentació de noves platges candidates.

Ports

Encapçala aquesta classificació, en el nombre de ports guardonats, Catalunya amb 23, seguida d'Andalusia amb 18; Comunitat Valenciana amb 14; Balears amb 13; Galícia amb 12 i Canàries amb 5.

Respecte del total de platges, ports i embarcacions, destaca la Comunitat Valenciana amb 148 (134 + 14 + 0), seguida d'Andalusia amb 120 (100 + 18 + 2); Galícia amb 119 (107 + 12 + 0); Catalunya amb 118 (95 + 23 + 0); Canàries amb 56 (51 + 5 + 0); Balears amb 54 (38 + 13 + 3) i Murcia amb 32 (26 + 6 + 0).

La seguretat sanitària enguany serà essencial

En l'esdeveniment de presentació celebrat de manera telemàtica aquest dimarts la secretària d'Estat de Turisme, Isabel Oliver, ha assegurat que el litoral espanyol manté alts estàndards de qualitat, la qual cosa enforteix encara més la imatge d'Espanya com a destinació turística líder i com el país més competitiu del món.

Oliver ha destacat que la costa espanyola sempre ha sigut una "fortalesa i un senyal d'identitat" d'Espanya com a destinació turística, igual que el clima i l'hospitalitat. "I hui torna a ser un motiu d'orgull", ha ressaltat Oliver.

"La seguretat sanitària enguany serà essencial. Enguany no serà suficient que les nostres platges tinguen accessos fàcils i segurs o que existisquen equips de primers auxilis i socorristes. Enguany hem d'oferir un plus de seguretat a residents i turistes", ha explicat Oliver, indicant que en aquests moments està pendent de validar per part del Ministeri de Sanitat d'una guia per a la reducció del contagi per Covid-19 en platges.

Objectiu: “reduir riscos” i millorar la consciència mediambiental

Oliver ha indicat en el torn de preguntes que a les platges espanyoles "no hi ha perill" per a aquest estiu i que el més important a tindre en compte en aquesta temporada estiuenca serà tant el control d'aforaments com el distanciament social. "L'objectiu és reduir riscos de contagis, i estic segura que ho aconseguirem", ha declarat la secretària d'estat.

Una opinió compartida pel president de l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC-FEE), José Ramón Sánchez Moro, qui ha subratllat que l'objectiu no és fer un rànquing de platges amb les millors instal·lacions, sinó millorar la consciència mediambientali buscar viatgers més responsables en llocs més sostenibles.

"L'objectiu de Bandera Blava no és aconseguir cada vegada més Banderes o més turistes en tot el nostre litoral. Pretén atraure i millorar actituds i comportaments cívic-ambientals en unes destinacions més sostenibles, que atraguen a usuaris i viatgers més responsables", ha indicat Moro afegint que "mai les Banderes Blaves van ser tan útils, necessàries i merescudes".

El nombre de municipis litorals espanyols participants en 2020 és de 244, el mateix que en 2019, dels quals 233 (+6) han obtingut alguna 'Bandera Blava', tot i l'augment i el control de les seues exigències.