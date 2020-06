Les platges de València tindran enguany set banderes blaves.

Les platges urbanes de València (la Malva-rosa i el Cabanyal), juntament amb altres cinc del sud (Arbre del Gos, El Saler, La Garrofera, La Devesa i Recatí-Perellonet), cinc centres d’informació al visitant i la senda del Saler voran onejar un estiu més sengles banderes blaves. El regidor de Platges de l’Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, ha destacat que per “cinqué any consecutiu totes estes platges veuen reconeguda la qualitat de les seues aigües, uns paràmetres que són excel·lents en tots els casos –també en la platja de Pinedo-, segons les dades que ens ha avançat Conselleria”.

Des de 2016 totes les platges de la ciutat de València han obtingut la bandera blava, inclosa la de Pinedo, que únicament ha deixat d’entrar en el concurs per poder satisfer la necessitat social de milers de persones que conviuen amb gossos i que ara disposen en Pinedo de la PlatjaCan.

Els tres centres d’atenció a visitants, aules de mar o de natura (el Centre d’Interpretació Racó de l’Olla, el centre Naturia i l’Observatori de Canvi Climàtic) també han aconseguit estos guardons, reforçant així el seu paper en l’educació ambiental sobre els ecosistemes litorals de València i el desenvolupament sostenible.

D’altra banda, el sender Litoral Educatiu per la Platja del Saler ha obtingut també el reconeixement de “Sender Blau”, oferint la possibilitat de passejar a través de la Devesa del Saler i la seua platja com a referència d'una gran oferta mediambiental (el sender disposa d’una visita autoguiada amb informació en suport paper, unitats de cartelleria de platges i audioguia).

Grezzi ha posat en valor el treball constant que s’ha fet des de 2015 en les platges de la ciutat per recuperar-les “en primera instància per als veïns i veïnes de la nostra ciutat, que en aquell moment portaven quasi una dècada –huit i nou anys respectivament- sense vore onejar una bandera blava a les platges de la Malva-rosa i el Cabanyal; i per descomptat, també per al turisme, per a tota la gent que ens visite i que trobaran com sempre una ciutat i unes platges excel·lents”.

“Estem molt satisfets per consolidar un any més l'excel·lent nivell aconseguit per les platges de València la passada legislatura, repetint el distintiu de qualitat de la Bandera Blava en totes les platges en les quals l’hem sol·licitat i, especialment, enguany, en un any tan dur, en què cal reconéixer l'esforç realitzat pel personal de l'Ajuntament per a tindre les nostres platges a la disposició de la ciutadania i en excel·lents condicions des del mateix primer dia en què es va permetre el bany. Així doncs, enhorabona a totes les veïnes i veïns de València"”, ha destacat Grezzi.

En este sentit, cal destacar que l’ADEAC (l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor), com a responsable del programa Bandera Blava en Espanya, ha adaptat els seus criteris per a concedir estos distintitus a la “nova normalitat”, adaptant-los a les necessitats i normatives sorgides per la COVID-19. Uns criteris que, segons trasllada l’ADEAC, incorporen tant “la normativa de l’Orde SND7440/2020, de 23 de maig, relativa a l’ús de les platges, com a algunes de les recomanacions per a l’obertura de platges i zones de bany elaborades pel Ministeri de Sanitat després de la crisi de la COVID-19, així com l’opinió de diversos experts”.