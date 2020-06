El Museu de les Ciències ofereix les entrades a un preu reduït del 15 al 28 de juny

Es tracta d'una tarifa única i econòmica amb la qual la Ciutat de les Arts i les Ciències vol "continuar promocionant la visita al museu, adaptant el preu per la limitació d'ús tàctil de mòduls a causa de les mesures higiènic-sanitàries", destaca la Generalitat en un comunicat.

Des que reobrira les seues portes al públic el passat 1 de juny fins a ahir dilluns 8 de juny, un total de 28.809 persones ha visitat el Museu dels Ciències mentre que l'Hemisfèric, amb un aforament més limitat (ja que solament es posa en venda 42 butaques per sessió), en el mateix període de temps, ha registrat un total de 2.415 espectadors.

Aquesta setmana, última amb gratuïtat, ja s'han reservat el 99 per cent de les entrades oferides. Encara queden entrades per a visitar el Museu de les Ciències als matins fins al divendres que poden reservar-se 'online'.

NOVETATS

Entre les novetats, destaca la terrassa exterior del Museu de les Ciències que recau cap a l'Umbracle, i que pot ser visitada pel públic que adquirisca l'entrada del Museu. L'accés a la terrassa es realitza en grups reduïts de 15 persones des de la tercera planta del Museu.

Així mateix, també es poden visitar les noves exposicions 'Junts podem aconseguir-ho' realitzada pel Consell de l'Infància del Museu de les Ciències i 'Davant el canvi, canviem', les dos dedicades a la lluita contra el canvi climàtic.

Les instal·lacions del Museu i de l'Hemisfèric, primeres a rebre a Espanya el Certificat de Turisme Segur, atorgat per l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE), s'han adaptat per a garantir la seguretat de visitants i personal amb mesures higiènic-sanitàries, barreres anticontagi i senyalística per a permetre el distanciament social.