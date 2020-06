La COVID-19 pone en evidencia la brecha digital en los municipios de interior

Para resolver esta situación, la directora general de la Agenda Valenciana de Antidespoblación (AVANT), Jeannette Segarra, ha defendido que es necesario el trabajo de "alternativas, más allá de las condiciones actuales de los operadores, que permitan avanzar para que todo el territorio disponga de banda ancha sin dejar atrás a ningún municipio" por el hecho de ser de interior o con escasa población.

A este objeto aspira a participar en los fondos europeos que marcan el despliegue de la fibra en áreas rurales como prioridad, con una dotación a distribuir de 3.000 millones de euros.

Para conocer las posibilidades y oportunidades de trabajo que existen, Segarra se ha reunido recientemente con el director general de la información y las comunicaciones, José Manuel García Duarte; el director general para el Avance de la Sociedad Digital, Pedro Pernías; la directora general de Brecha Digital, ha informado AVANT en un comunicado.

El despliegue de las redes de fibra óptica se concentra en aquellos municipios que tienen mayor densidad de población, resultando los municipios rurales poco atractivos por la falta de demanda y por la elevada inversión que provoca el ser núcleos dispersos.

Esta realidad agrava más la situación de los municipios en riesgo de despoblación, ya que toda iniciativa económica que se pretenda poner en marcha encuentra el obstáculo de la falta de acceso a las nuevas tecnologías.

En este sentido, la directora general de AVANT ha manifestado que "es imprescindible reactivar la economía en el interior. La actividad es vida, favorece el no abandono y atrae a personas que buscan una calidad de vida que solo encuentran en estos municipios. Pero para ello, deben disponer de las mismas condiciones que el resto del territorio, me refiero a la brecha digital, para poder desarrollar sus planes de vida y enriquecer económicamente a la zona. Hoy no podemos prescindir de la red para lograr el éxito en nuestros proyectos empresariales", ha subrayado.

Segarra ha instado a "trabajar coordinadamente" para "reducir la brecha digital y eliminar, de este modo, una de las mayores barreras que padecen los municipios en riesgo de despoblación". En su opinión, "es necesario que desde lo público optemos a todas las oportunidades que se ofrecen, en este caso a nivel europeo, para poder apoyar a la iniciativa privada y que resulte un proyecto en beneficio de la sociedad".

La directora general de AVANT ha manifestado así su empeño en eliminar la falta de banda ancha, "un problema para la inclusión social y económica y para la vertebración de nuestro territorio", ha avisado.

Según Jeannette Segarra, esta pandemia ha visibilizado la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías para poder comunicarse y en favor de los servicios públicos y ha querido reconocer el esfuerzo de las alcaldesas y alcaldes de estos municipios, que encuentran "trabas y limitaciones para realizar la gestión diaria al encontrarse fuera de cobertura".

"Este confinamiento -ha continuado- nos ha abierto un abanico de nuevos empleos, de nuevas formas de gestionar, de realizar nuestro trabajo desde casa. Muchos alcaldes de municipios de interior han tenido que reinventarse y redoblar esfuerzos, por no disponer de las mismas herramientas que el resto. Es necesario que todas y todos dispongan de las mismas oportunidades", ha concluido.