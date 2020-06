Cs i Botànic acceleren la tramitació de la proposta 'taronja' de descomptes a sanitaris per a estiuejar a la Comunitat

Així ho ha explicat el portaveu de Cs, Toni Cantó, en la roda de premsa posterior a la junta de portaveus, en la qual ha mostrat la seua satisfacció d'haver aconseguit que se'n vaja a avançar la celebració de la Comissió de Turisme per a abordar aquesta proposició no de llei (pnl) que no ha pogut entrar en l'ordre del dia del ple de la setmana que vé, amb el que no tindria sentit deixar-la pendent per al mes de juliol donat l'objectiu.

El parlamentari ha assegurat que la seua proposta "ha sigut molt bé rebuda pel sector", que la veu "assenyada i necessària" per a revitalitzar-se i fins i tot "proposa assumir bona part d'eixe 50% de descompte". Açò sí, els hotelers assenyalen que l'ajuda que necessitaran de la Generalitat no té tant a veure amb els diners, sinó amb "comunicar açò de forma efectiva perquè Espanya s'assabente, que ajude en la promoció", ha explicat.

Cantó no s'ha atrevit a donar encara xifres de quant podria suposar la implementació de la seua proposta, que espera siga aprovada donada l'actitud proactiva del Botànic ajudant al fet que es veja en comissió.

El portaveu socialista, Manolo Mata, ha assenyalat que al plantejament de Cs cal afegir dos aspectes. En primer lloc, exigir al Govern d'Espanya que els diners que arribaven a la Comunitat Valenciana pels viatges de l'Imserso que no s'han produït es transferisquen per a finançar aquesta iniciativa, així com poder ampliar-la a càmpings i apartaments turístics.

"El dels sanitaris és un col·lectiu molt definit, són 150.000 persones, serien molt benvingudes", ha dit, per a assegurar que el Consell farà "l'impossible per coordinar eixes ajudes i veure en quins termes exactes podria ajudar".