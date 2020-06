Omar Montes pide en 'Espejo público' presentar las campanadas junto a Susanna Griso y Cristina Pedroche

El programa Espejo público ha conectado este martes con el cantanteOmar Montes tras confesar durante una entrevista en Los 40 que le hubiera gustado pasar el confinamiento junto a Susanna Griso. La presentadora ha podido preguntarle en directo al propio artista por estas declaraciones.

La periodista ha cuestionado a su entrevistado también por sus humildes costumbres y las razones por las que sigue viviendo en el mismo barrio en el que se crió, Pan Bendito. "Me gusta mi barrio, me gusta mi casa. Yo me quiero quedar en mi barrio me gusta", ha comentado orgulloso el cantante.

El cantante ha hablado de sus próximos proyectos musicales, entre los que se encuentra la banda sonora de Tinder, y sobre el disco de oro conseguido con su último tema, Hola, nena, junto a Nyno Vargas. Griso le ha preguntado si esperaba que la canción tuviera tan buena cogida y Montes ha respondido: "Llevo 11 discos de platino que son el doble del oro, lo mismo sí me lo esperaba". Un comentario que ha provocado las risas de los colaboradores.

El artista ha agradecido el éxito que ha cosechado en estos años y los premios que ha ganado en los últimos meses. No obstante, el cantante ha querido señalar que sólo le quedaría un deseo por cumplir para cerrar el 2020; Omar Montes ha pedido en directo presentar las próximas campanadas con Susanna Griso y Cristina Pedroche.

La conductora del programa se ha sorprendido ante la petición de su invitado y ha bromeado con que no escuchen sus jefes la propuesta. "Siempre puede haber alguien que se ilumine", ha añadido. Además, el cantante ha pedido un último favor a la periodista; que aparezca en unos de sus videoclips. "Lo prometo, pero con la boca pequeña", ha respondido la periodista algo apurada.