'Veneno' estrenará su segundo capítulo en Atresplayer Premium el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI+

El segundo episodio de Veneno ya tiene fecha de estreno: el próximo 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI+, en Atresplayer Premium. La serie de Los Javis, que se estrenó en marzo, fue todo un éxito entre el público y la crítica.

Sin embargo, para disfrutar del resto de episodios habrá que tener paciencia, ya que el arranque del rodaje "se ha retrasado más de lo previsto": "Desde la plataforma se ha decidido que el segundo capítulo de Veneno vea antes la luz para que los seguidores puedan llevar mejor la espera", ha avanzado Atresmedia a través de una nota de prensa.

Al igual que ha sucedido con otras ficciones, el rodaje se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus: "Para el resto de episodios habrá que esperar a que se pueda reanudar el rodaje de la serie para cerrar así todas sus historias y que los espectadores puedan disfrutar de la ficción al completo".

A mediados de mayo, Javier Calvo ya anunció que el segundo episodio estaba a la vuelta de la esquina, dando así una alegría a los seguidores de la segunda ficción que dirige con Javier Ambrossi, en la que ambos cuentan la historia de Cristina Ortiz La Veneno y de Valeria, la joven periodista y fiel seguidora del icono.

"Quiero que esta serie sea un éxito, más que ninguno de los proyectos que he hecho. No por mí, ni por Javi. Me gustaría que se demostrara que sí se puede. Que una mujer como Veneno puede ser la protagonista de la historia. Que un elenco maravilloso de mujeres trans que brilla, emociona y hace reír puede llegar a todo el mundo", comunicó el artista en sus redes sociales.

La serie, que tendrá 8 episodios de 50 minutos, está protagonizada por tres actrices que interpretan a La Veneno en diferentes etapas de su vida: Isabel Torres, Daniela Santiago y Jedet. El reparto lo componen actores y actrices como Lola Dueñas, Goya Toledo, Ester Expósito, Mariona Terés o Pepón Nieto.