El futuro profesional de Hugo Sierra tras anunciar su retirada de la televisión

"Esto de los concursos no es para mí, me dedicaré a mi nuevo trabajo, este es mi último reality. Gracias, hasta aquí llegó mi historia televisiva. No tengo el temple para esta historia". Así anunciaba Hugo Sierra el fin de su etapa en televisión tras convertirse en el cuarto finalista de Supervivientes 2020. Sus palabras causaron un gran revuelo, por lo que este domingo aclaró su reacción.

El uruguayo, que fue criticado por su "mal perder" y por no felicitar a Jorge Pérez tras proclamarse ganador del concurso, acudió al Debate final del reality, que estuvo conducido por Jorge Javier Vázquez. "Quiero darle mucha caña al tema del fútbol, es mi sueño por cumplir", le explicó Sierra al presentador.

La expareja de Adara se había estado preparando el título de Representante de futbolistas antes de comenzar su aventura en Honduras, por lo que le ilusiona centrarse en nuevos proyectos, aprovechando que es deportista de élite.

En este sentido, el exsuperviviente bromeó en el plató con Ivana Icardi, su expareja, ya que su hermano es el deportista Mauro Icardi. "Volveré con Ivana, que su hermano tiene contactos, ya lo dijo Avilés", apuntó.

Asimismo, Sierra prefiere ir paso a paso, por lo que ahora su atención está puesta en su familia. Tanto es así que pronto regresará a su residencia en Palma de Mallorca para visitar a su madre y a sus hermanos, así como también a su hijo en común con Adara, el pequeño Martín, a quien mencionó continuamente durante el concurso.