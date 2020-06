Hugo Sierra reaparece tras su plantón en la final de Supervivientes

Tras la final de Supervivientes, los concursantes están viviendo sus primeras horas siendo libres. Pero no están pasándolas todos juntos: Hugo se ha aislado completamente de sus compañeros.

Como ya ha acabado el concurso, les han devuelto sus teléfonos móviles. De esta manera, Hugo se está comunicando con el exterior y con sus seguidores a través de las redes sociales.

El ex de Adara ha difundido un vídeo en directo contestando a las preguntas de sus fans. Entre ellas, estaba la que todos los seguidores del programa se hicieron: ¿Por qué Hugo no apareció en el momento de la proclamación del ganador?

"Me parecía inútil seguir ahí, era el momento de Jorge y yo no iba a ser tan hipócrita de ir a felicitarle", reconoció. Confesó que él se sentía ganador del concurso aunque no hubiera obtenido el premio final. "Jorge no me gusta como ganador, siempre he dicho que a mí me gusta otro tipo de concursante, me gusta la gente que se moja un poco más", declaró.

Ante las críticas por este desplante, ha dicho que no va a "pedir perdón" ya que no considera que ha hecho "algo malo", porque "diga lo que diga" se le "va a criticar". "Me da lo mismo. Me la suda. Me la sopla".

Además, también le dedicó unas palabras hacia Jorge Javier Vázquez al excusarse de no haber aparecido en este momento. "El presentador se ve que no me quiere mucho, eso se sabe. Pero no hay que darle el gusto".