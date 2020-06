Coronavirus.-Hosteleros, a espera de evolución de movilidad interprovincial, abrirán el 85% de establecimientos

Así lo ha informado el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, quien ha valorado este pase a fase 3 y, además, junto con el resto de provincias andaluzas. "Era vital incorporarnos con el resto, sobre todo como destino Costa del Sol, eso era importante y básico", ha defendido.

Ahora, ha continuado, están a la espera de ver cómo evoluciona este movimiento interprovincial: "Esperamos cuanto antes esta nueva normalidad y que nos lleve a paliar la grandes pérdidas que lleva el sector en estos meses de atrás", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Ha señalado que las previsiones que se manejan es que abran aproximadamente el 85 por ciento de los establecimientos, aunque "no va a ser ya; entendemos que se irá haciendo en toda esta semana, sobre todo de cara al fin de semana".

"Ahí veremos mas movimiento de apertura", ha reconocido, incidiendo, no obstante, en que "la gente está siendo cauta porque el movimiento está siendo bastante flojo y bajo", por lo que "hay muchos, incluso, que se están arrepintiendo de haber abierto".

En este sentido, ha explicado que "la normalidad en la que estamos está llevando a que ni los propios malagueños estemos en esa normalidad de ir a trabajar y desayunar y comer en la calle, eso se está notando", ha dicho, incidiendo en que "ya no es solo que no haya turismo, es que el propio malagueño no está con la rutina habitual cuando va a consumir a los restaurantes y eso lo estamos notando", ha concluido.