La bronca de Emma García a Carmen Borrego tras estallar en 'Viva la vida': "No vayas de víctima"

Tras vivir una noche complicada en Sábado Deluxe, Carmen Borrego regresó este domingo a Viva la vida con ganas de tranquilidad, aunque no lo consiguió. Sus compañeros fueron muy críticos con ella por lo que, tras su intento de abandonar el plató, fue abroncada por Emma García, que le paró los pies.

La colaboradora del espacio de Mediaset no estaba dispuesta a soportar más reproches, por lo que las palabras de Diego Arrabal, que la llamó "ridícula", le molestaron especialmente: "Yo llevo 30 años de mi vida trabajando. No puede ser que cada vez que haga una cosa sea el pim, pam, pum de todo el mundo. Todo el mundo puede opinar, ¿pero es necesario apedrearme?", se quejó.

Por este motivo, la hija de María Teresa Campos optó por levantarse de su asiento y abandonar el plató. "No lo voy a aguantar más", valoró, provocando el enfado de la presentadora, que criticó su comportamiento sin pelos en la lengua.

Carmen se siente "apedreada" por sus compañeros y Emma no lo consiente: "No vayas de víctima" #VivaLaVida304https://t.co/6YHz3L9cdX — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) June 7, 2020

"Creo que ayer pasaste mucha tensión y has venido a la defensiva no solo conmigo", le dijo García, que recibió los reproches de Borrego: "Estoy harta de dar explicaciones de todo lo que hago. Claro que he cobrado dinero. A mí se me llama, se me ofrece un dinero por la entrevista y voy. Fue una noche difícil para mí. Intenté defenderme de la mejor manera posible, aunque hiciera el ridículo".

"Estoy harta de defenderme siempre. Si yo hago una entrevista es porque me da la gana, no estoy viviendo a costa de nadie ni he matado a nadie. Hay muchas formas de decir las cosas y no estoy dispuesta a escuchar ataques gratuitos", sentenció la colaboradora, que fue respondida con dureza por parte de García.

"No creo que se te haya tratado mal. Aquí también te estamos tratando con educación. Pareces que eres una víctima a la que estamos todos atacando y no es así. Vienes como compañera aquí a hablar de una entrevista, pero no vayas de víctima, Carmen", zanjó la conductora del programa, en defensa de su equipo.