Carmen Borrego habla abiertamente sobre la muerte de su padre: "Fui la última persona que habló con él"

Hay cosas que nunca se superan y Carmen Borrego sabe perfectamente cuál es la suya. Es imposible que pase un día sin pensar en su padre, José María Borrego, cuyo suicidio, el 23 de julio de 1984, pegándose un tiro, ha marcado su vida desde entonces.

Tras superar el coronavirus (y alguna que otra polémica de por medio, como quienes aseguraban que fingía o quienes polemizaban con su visita a un centro estético), la hija de María Teresa Campos regresaba a su puesto de trabajo sometiéndose a la Escalera de las Emociones del programa Viva la vida, espacio en el que estaba de aniversario, pues cumplía un año como colaboradora habitual.

Ha sido ahí donde ha hablado por primera vez de una forma tan abierta de cómo fue para ella perder a su padre a siendo adolescente, del sentimiento de culpa que se te queda por no haber estado a su lado y de cómo se enteró de la torva noticia, rompiendo para siempre una infancia que ella asegura que fue muy feliz.

"Perdí a mi padre con 17 años de una manera durísima. Cuando uno pierde a un ser querido por una enfermedad no es que no sufra, pero aprendes a vivir con ello. Hay veces que cuando una persona se va de la manera que se fue siempre te queda en el corazón un sentimiento de culpa", reconoce Borrego, para quien ese episodio hizo que se sintiera durante su adolescencia "muy fastidiada".

Para ella, fue una forma "cruel" de madurar. "Yo fui la última persona que habló con él, la noche anterior a que todo esto pasara", recuerda Carmen, que para aquel entonces ya no vivía con su padre, aunque se niega a reproducir aquella conversación final: "Jamás lo he contado y no lo haré por respeto a él".

Eso sí, desvela que no notó nada extraño en el comportamiento de su padre. "Si lo hubiera hecho, hubiera salida corriendo para evitar aquello que ocurrió", afirma la hermana de Terelu, que recuerda a su padre como alguien introvertido y muy serio, con quien sin embargo mantenía una enorme complicidad.

"Yo no me entero realmente de lo que ha ocurrido con mi padre hasta el día siguiente", dijo sobre cómo descubrió la "terrible" por boca de una tía suya. "Mi familia decide que quien nos tiene que decir semejante cosa es mi madre. Se nos dice que ha sufrido un accidente. Te lo cuento y se me pone la piel de gallina. Estuvimos una noche sin saber lo que había ocurrido".

Cuando se lo contaron... "El tema de mi padre nunca ha sido tabú en mi familia. Siempre se ha hablado de él con absoluto cariño y respeto. Perdonas aquello que ha ocurrido y te llega la decepción. De la culpa pasas al enfado, dices: '¿por qué me has hecho esto?'. Luego le hago responsable a él porque no ha pensado en nosotras", comenta sobre ella, su hermana y su madre.

"Lo que le pasó a mi padre fue el mayor impacto que he tenido en mi vida. Sigo teniendo esa angustia", sentencia Borrego, para quien su padre es una figura le "ha marcado" y le "marcará" de por vida. Tanto es así que solo hay que pensar en su hijo: "Cuando me quedé embarazada lo primero que dije: 'Quiero un hijo para ponerle el nombre de mi padre'. Yo quería tener a alguien que me uniera para toda la vida a esa persona a la que yo perdí".

Reconoce que "no a diario", pero sí "en muchos momentos" de su vida se pregunta "por qué lo hizo", así como que después de aquello se refugió en el hermano de su padre: "Estar con mi tío era reencontrarme con aquello que había perdido". "Cada vez tengo menos miedo a la muerte", finaliza.