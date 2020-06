Juan Muñoz (Cruz y Raya) carga durante contra Simón: "Es un muñeco de José Luis Moreno"

El cómico de Cruz y Raya, Juan Muñoz, ha desatado la polémica con un vídeo en el que critica la actuación de Fernando Simón durante la expansión de la Covid-19.

Sus quejas no solo iban dirigidas para el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, sino también hacia los gobernantes y la situación en la que nos encontramos.

"Queridos amigos, quería decir que ¿qué me parece a mí una puta mierda?, pues me parece una puta mierda todo lo que está pasando. O sea, quiero decir, somos personas, somos seres humanos, nos tratan como si fuéramos mindundis, como si fuéramos nadies, don nadies. O sea, estamos ahora mismo gobernados por una panda de personas que, bueno, los hay que lo hacen muy bien, pero otros son becarios que están ahora como..., en fin, bueno, yo no entiendo nada, quiero decir", expresaba.

Después, atacaba a Fernando Simón, incluso llegando a ridiculizarle con imitaciones. "Luego está el doctor Simón, este señor, que seguramente sabrá mucho de lo suyo, pero le manejan como el muñeco de José Luis Moreno. (...) ¿Qué está pasando, coño?".

Los usuarios de Twitter empezaron a criticar la publicación y el cómico no dudó en contestar a decenas de ellos, escribiendo lo mismo a todos. "¡A la mierda! Desprestigiar a quien se lo merece...".

A continuación, hizo unas declaraciones en otro vídeo en el que se defendía de los comentarios que se estaban haciendo en contra de él, alegando que es su "página de Twitter" y que su profesión es "hacer reír y a hacer felices a las personas".

"Por favor, dejad de ser troles y de ser tan insultantes. Es que, yo creo que la educación está por encima de todo. Por favor, dejadme tranquilo (...). Si no os gusta mi humor o mi persona sois libres de opinar en otras paginas. Pero en mi página estáis de más. La democracia se basa en el respeto, y aquí es difícil encontrar la unidad y el respeto", ha manifestado.

Finalmente, Juan Muñoz ha terminado por borrar ambos vídeos, aunque ha mantenido uno que publicó previamente, en el que bromeaba con su reacción tras las explicaciones que daba Fernando Simón sobre las fases de la desescalada al no comprenderlas.