¿Tu perro te rescataría en un terremoto? Esto dicen los científicos

Los perros han destacado siempre por ser muy útiles en situaciones de emergencia como los rescates en terremotos, si bien poco se sabe del motivo que empuja a estos animales a ponerse en riesgo y salvar a sus dueños cuando están en apuros. Joshua Van Bourg y Clive Wynne, investigadores de la Universidad de Arizona, han tratado de dar respuesta a esta cuestión en un reciente estudio.

Según ha explicado Van Bourg en un comunicado, ejemplos de perros como los ficticios Lassie o Bolt "son un mito muy conocido", pero "la dificultad del desafío es descubrir porqué lo hacen". Para ello, trazaron un experimento con el que evaluar la propensión de 60 perros domésticos a rescatar a sus dueños.

En una de las pruebas de este experimento, cada propietario estaba encerrado en una caja grande con una puerta que el perro podía mover a un lado. Los dueños tuvieron que fingir angustia y gritar "ayuda". Además, se les pidió a los dueños que no llamaran a sus perros por su nombre, ya que esto alentaría a los animales a actuar por obediencia y no por preocupación por el bienestar de su dueño, explican los investigadores.

Los resultados, publicados en la revista PLOS One, arrojaron respuestas reveladoras: la mayoría de los perros quieren rescatar a sus dueños, pero necesitan saber cómo hacerlo.

"Alrededor de un tercio de los perros rescataron a su angustiado dueño, lo que no parece demasiado impresionante por sí solo, pero realmente es impresionante cuando se mira de cerca", ha indicado Van Bourg.

Según Van Bourg, aquí hay dos cosas en juego. Por un lado está el deseo de los perros de ayudar a sus dueños, y por el otro, cómo entendieron los perros la naturaleza de la ayuda que se necesitaba. Fue entonces cuando Van Bourg y Wynne exploraron este factor en las pruebas de control.

En ellas, cuando el perro veía a un investigador arrojar comida en la caja, solo 19 de los 60 perros optaron por abrir la caja para obtener la comida. Más perros prefirieron rescatar a sus dueños que recuperar la comida.

"El hecho de que dos tercios de los perros ni siquiera abrieran la caja para comer es una indicación bastante fuerte de que el rescate requiere algo más que motivación, hay algo más involucrado y ese es el componente de habilidad", sostiene Van Bourg.

Para Wynne, "lo fascinante de este estudio es que demuestra que los perros se preocupan realmente por su gente. Incluso sin entrenamiento, muchos perros tratarán de rescatar a personas que parecen estar en peligro, y cuando fallan, se puede ver lo molestos que están. Los resultados de las pruebas de control indican que los perros que no rescatan a sus dueños no lo hacen porque no les importen, sino porque no entienden qué hacer".