Orellana (Badajoz) crea un plan de salud para que los bañistas "se sientan a gusto" en su playa de interior

Así, en declaraciones a Europa Press Televisión, Ramos ha apuntado que esta temporada de baño será "diferente" y "con mucho trabajo principalmente en prevención sanitaria" debido a las medidas que recoge el citado Plan de Seguridad y Salud.

En concreto, según ha explicado, van "a realizar una serie de cuadrículas" en la zona de playa para "ver el aforo", también va a haber zonas de entrada y salida, va a llevarse a cabo "vigilancia con personal" para que "se cumplan esos distanciamientos unipersonales" y las citadas entradas y salidas, por lo que van a reforzar la plantilla "con catorce personas".

Igualmente, sobre el control del aforo, Ramos ha señalado que la playa está "en zona de circulación libre" y no pueden "cortar la circulación" por lo que si la playa tiene cubierto el aforo, las personas que lleguen "no podrán entrar". No obstante, ha aclarado que hay dos zonas diferenciadas que son la de playa y la de chiringuitos, a los cuales sí podrían entrar "si el aforo de los mismos lo permite".

A este respecto, preguntado por si se puede dar prioridad de acceso a vecinos de Orellana, el primer edil ha asegurado que no pueden "controlar" de donde pueden acudir los usuarios porque "es playa de uso público". "Podemos controlar el aparcamiento y el acceso limitado de personas pero no podemos controlar que las personas puedan ser de una localidad u otra", ha detallado.

Cayetano Ramos también ha puesto en valor que el próximo día 9 sabrán si el puerto deportivo y la playa obtienen el certificado de bandera azul por lo que prevén poder iniciar la temporada en la segunda quincena de junio.

Finalmente, Ramos ha subrayado que "todos" los visitantes deben ser "responsables a nivel personal" y ha insistido en "dar la tranquilidad y la seguridad" a quienes acudan a Orellana "de que van a tener esas garantías sanitarias" dentro de la zona de playa.