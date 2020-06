La reconciliación entre Lydia Lozano y Mila Ximénez en 'La última cena': con pullas y un cambio de look incluido

Mila Ximénez y Lydia Lozano enterraron este viernes el hacha de guerra tras protagonizar una semana de tensas discusiones en los platós de Mediaset. La reconciliación se produjo en La última cena, la continuación de Sálvame que se emite cada viernes en el prime time de Telecinco.

Tras reabrirse la polémica sobre el caso de Lydia Lozano e Ylenia Carrisi, la tertuliana y su compañera iniciaron una fuerte bronca en la segunda entrega del espacio gastronómico. Lozano abandonó el plató y, desde entonces, ambas han estado intercambiado pullas durante las tardes en el magacín.

Sin embargo, la paz llegó este viernes, cuando Lozano se presentó con una peluca morena que se pone siempre que sale "a cenar con amigos". Esta fue toda una declaración de intenciones para calmar la situación con Ximénez, que también se animó a poner fin a su enemistad.

#LaUltimaCena3

Es lydia lozano? No es la prima hermana de Hanna montana😂😂 pic.twitter.com/yXfMlOxqqd — Montse🍀 ~Cascales~ (@Rodriguezzz_93) June 5, 2020

Lozano pidió disculpas por marcharse de la cena la pasada semana: "Pedí perdón a la productora pero no a Mila. Lo siento mucho. Te vi llorando y los nervios que produce cocinar intensificaron los nervios. Te pido mil disculpas".

"Soy muy pasional, muy vehemente, muy incómoda, pero estoy muy lejos de esto. Yo no vivo esto. Esto no son mis branquias. Yo no soy una mujer tan cósmica como mi compañera Lydia Lozano", respondió Mila, que añadió: "Creo que es un personaje importantísimo y una colaboradora fundamental".

Asimismo, la periodista no dejó de lado la habitual dureza: "Cuando termino el trabajo, después de un confinamiento muy duro, en el que ha habido gente que ha perdido a su familia, yo me quito el traje de faena. Y ya no existe más el programa, porque si no nos volvemos absolutamente locas. Creo en ese sentido que Lydia debería descansar un poco más".

"Te metes en unos remolinos que no sabes como salir. Te pierdes en el discurso y luego no sabes arreglarlo. Un día dices una cosa y otro día dices otra", sentenció la exconcursante de Gran Hermano VIP 7, que no recibió la aprobación de Lozano, por lo que la reconciliación no terminó como ambas esperaban.