La Fiscalia investiga l'edil del PP de Càlig que va desitjar a Arran "el camí de Guillém Agulló"

Segons han informat els socialistes en un comunicat, la denúncia que ha portat el PSPV-PSOE a la Fiscalia aporta informació "susceptible de ser delictiva" per la possible comissió d'un delicte d'odi per part del portaveu del PP a Càlig. Així, s'arreplega que el 13 de març del 2020, en el seu perfil de Facebook, acusava el govern de "portar en la sang ser uns assassins", així com que "ens governen assassins".

A més, segons els socialistes, amb motiu de l'aniversari de la II República s'ha burlat de les persones amb ideologia republicana, dient-los "perdedors", mentre que el 12 d'abril del 2020 va publicar en el perfil d'Arran Sénia un comentari dient: "ye, subnormals!! Vos deixo un regalet. En una miqueta de sort seguireu el camí de Guillem Agulló", el jove assassinat l'11 d'abril de 1993 a Montanejos.

La Fiscalia de Castellon ha designat al fiscal instructor de la secció especialitzada de Delictes d'Odi i Discriminació perquè practique les diligències que considere prodecentes.