El juí contra Maje i el seu examant, acusats de l'assassinat del marit d'ella, se celebrarà a l'octubre

Així consta en una resolució, a la qual ha tingut accés Europa Press, en la qual s'informa a les parts que la data de juí -jurat popular- serà el 14 d'octubre, a partir de les 10 hores, i següents, en la sala Tirant de la Ciutat de la Justícia de València.

Prèviament, s'ha fixat per a la setmana vinent, en concret, el 12 de juny, la celebració del sorteig dels 36 candidats a jurat per a aquesta causa que es tramita per un delicte d'assassinat amb la circumstància agreujant de parentiu per a Maje.

Els dos acusats es troben a la presó provisional -es va acordar la seua pròrroga el passat mes de desembre- i treballaven en el mateix hospital de València. Van ser detinguts cinc mesos després del crim a ganivetades de la víctima.

La Fiscalia sol·licita provisionalment 22 anys de presó per a María Jesús i 18 per a Salvador, acusat de ser l'autor material del crim. En el cas d'ella, la pena sol·licitada és major en contemplar-se l'agreujant de parentiu. A més de les penes de presó, sol·licita indemnitzacions de 250.000 euros -a les quals tots dos processats han de fer front solidàriament- per als pares i germà del mort.

Segons consta com a provat en l'acte dels fets, Maje va iniciar una relació amb el seua examant a la fi de l'any 2015, després d'haver contret matrimoni amb la víctima. L'acusada li va explicar que tenia greus problemes conjugals amb el seu marit i, fins i tot, que aquest li havia arribat a maltractar físicament i psicològicament.

Entorn de juny del 2017, Maje va decidir acabar amb la vida del seu marit i va preguntar a Salvador si ho faria per ella, al que va respondre afirmativament. A partir d'eixe moment, tots dos van convindre que l'assassinat ho duguera a terme ell i que seria en el garatge de la vivenda, quan la víctima fora a arreplegar el seu cotxe per a anar a treballar.

Per a dur a terme el crim, Salvador va comprar al juliol un ganivet de 15,5 centímetres de fulla, de 4 centímetres d'ample i d'un sol tall. Al seu torn, María Jesús li va facilitar informació sobre el número de plaça d'aparcament, la marca del cotxe i la placa de la matrícula. També li va donar una clau de l'única porta d'accés de vianants perquè poguera accedir al garatge i esperar-ho allí per a assassinar-li.

La data acordada per a matar la víctima va ser el 16 d'agost del 2017. María Jesús, amb la finalitat de que el pla tirara endavant i que el seu marit estacionara el cotxe en la seua plaça i no en l'exterior, com feia quan estava ocupada pel seu vehicle, li va fer creure que la nit del dia 15 la plaça estaria lliure perquè tenia guàrdia en l'hospital, una cosa que no era certa.

El matí del 16 d'agost, Salvador es va desplaçar fins a la vivenda, es va introduir en el garatge usant les claus de Maje i, després de localitzar la plaça, va esperar a la víctima. Quan va arribar, entorn de les 7.40 hores, va eixir del seu amagatall i ho va abordar sobtadament clavant-li el ganivet fins a en sis ocasions. Finalment ho va matar.

A continuació, Salvador va anar a un traster que utilitzava a València, es va canviar de roba, va tirar la que portava en el moment del crim a un contenidor i es va desfer del ganivet llançant-ho a un pou d'un terreny de la seua propietat situat en el municipi valencià de Riba-roja de Túria.

Unes hores més tard, sobre les 13.30 hores, Salvador i Maje es van reunir en el domicili de la germana d'ella i ell li va relatar els detalls del crim. El cadàver de la víctima va ser trobat per un usuari del garatge entorn de les 15.30 hores del mateix dia.