Consello.- El plan de reactivación económica tendrá 1.700 millones de fondos públicos y movilizará otros 1.300

En una extensa rueda de prensa de carácter presencial y telemática posterior a la reunión semanal del Gobierno autonómico, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el titular de Facenda, Valeriano Martínez, desgranaron algunos de los aspectos de este plan, que se ha diseñado teniendo en cuenta las recomendaciones del comité de expertos económicos que ha asesorado al Ejecutivo autonómico en la pandemia por el covid-19.

En su exposición, Feijóo ha defendido la necesidad de contar con un plan que mire a la recuperación económica durante los próximos dos años, con el horizonte de "recuperar el PIB" antes de la pandemia. Así, ha dicho que se trata de un proyecto que deberá implementar el nuevo gobierno que salga de las urnas y ha asegurado que incluye medidas que "serán contrastadas" en el Parlamento.

"Galicia no puede esperar al mes de agosto y septiembre, no puede esperar al dinero que teóricamente va a venir del Gobierno central", ha matizado, no obstante, el máximo mandatario autonómico en la rueda de prensa.

Así, al margen de avanzar "vacaciones fiscales" para los impuestos autonómicos hasta el 1 de noviembre (la fecha de finalización era junio), Feijóo destacó que el plan de reactivación incluye 3.043 millones de euros: 1.741 de recursos públicos y 1.302 de recursos privados (mayoritariamente).

PROGRAMAS CONCRETOS

Como detalló el conselleiro, ahora cada departamento autonómico deberá elaborar sus programas concretos para articular las medidas. El presupuesto se distribuye así: sanidad (450 millones), área social (197), dinamización economía (334), educación (72 millones), turismo y cultura (58 millones), medio rural (161), mar (77), medio ambiente y vivienda (104) e infraestructuras y movilidad (183 millones).

Valeriano Martínez ha explicado que se "han reordenado 828 millones" de presupuesto propio, y se han dotado de 151 millones de lo que se conoce como "défici adicional". Además, se han reprogramado unos 256 millones de fondos europeos -adelantando partidas como facilita la UE- y se han adelantado actuaciones que estaban previstas. También se estiman en 506 millones de euros los que se recibirán del Gobierno central, un cálculo "muy prudente", porque por el momento solo se han recibido 43 millones. "Seguiremos peleando para recibir más, porque a Galicia le corresponde más de lo que está formulado en el reparto", ha advertido, con todo, el conselleiro.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)