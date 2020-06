Consum obté el certificat 'Residu Zero' d'Aenor en totes les seues plataformes logístiques

Segons ha informat la cooperativa en un comunicat, l'any 2019 va gestionar un total de 27.395 tones de residus en les seues plataformes logístiques, que el seu objectiu va ser el de valorar la pràctica totalitat dels mateixos, més d'un 99% de mitjana, evitant que tingueren com a destinació final l'abocador.

Així, Consum garanteix la valorització de tots els seus residus generats (reutilització, reciclat o valorització energètica), tant perillosos com no perillosos, amb el suport del Gestor de Residus extern Saica Natur, divisió del Grup Saica encarregat de la gestió de residus i servicis mediambientals.

La cooperativa és l'única empresa de distribució alimentària que té el certificat d'Aenor 'Residu Zero' en totes les seues plataformes, recolzant la seua aposta per l'economia circular.

També compta amb el segell 'Reduïsc' del Ministeri per a la Transició Ecològica (MITERD) per la disminució acumulada de la seua empremta de carboni des del 2015, any base per al seu càlcul.

El volum d'inversions i despeses ambientals va rondar els 14 milions d'euros el 2019, quasi un 20% més que l'exercici anterior, destinats principalment a la incorporació de les millors tecnologies disponibles en matèria de refrigeració i climatització. Actualment el 100% dels supermercats Consum són ecoeficients.