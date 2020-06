El Festival d'Arts de Carrer, el Primavera Sound Barcelona, visitas virtuales y exposiciones para disfrutar desde casa

🔍 👣 No deixis d'explorar cap racó de la @CasaLleoMorera! Tens l'oportunitat de realitzar una visita virtual per conèixer amb tot luxe de detalls la 🏛️ construcció reformada per Lluís Domènech i Montaner. https://t.co/k70uDuJMZk#arquitectura#LaCulturaTAcompanyapic.twitter.com/VMJdtTy4wS