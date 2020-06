La Policía Nacional advierte del envío de correos fraudulentos que simulan ser de instituciones públicas

Los correos recibidos, en el conjunto de España, también en Navarra, intentan ofrecer una imagen de autenticidad, para lo cual, aparte de las mencionadas direcciones, utilizan logotipos e imágenes oficiales. En estos correos fraudulentos se remiten supuestas comunicaciones oficiales a los perjudicados, para que o bien se descarguen un archivo adjunto que probablemente contenga algún tipo de malware (para manejar los equipos de forma remota o para apropiarse de la información de dichos equipos y utilizarlos a posteriori), o bien se redirijan a una página web donde le solicitarán datos personales y/o bancarios. En ambos casos lo principal es no abrir ninguna de las dos opciones, según ha explicado la Policía Nacional.

ESTAFA TELEFÓNICA A CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES

También en los últimos días se ha detectado un tipo de estafa telefónica que se está dirigiendo hacia centros relacionados con la sanidad.

Así, una persona llama a un hospital o centro de salud haciéndose pasar por una persona que tiene relación con la Organización Mundial de la Salud (OMS). En esta llamada se comunica que el centro sanitario ha comprado un determinado equipamiento médico, con la autorización del director del mismo.

La estafa consiste en que este supuesto material no está pagado en su totalidad, por lo que se solicita a la persona que atiende la llamada que vaya en cuanto pueda a realizar el último pago, ya que si no el encargo no será entregado. Se ha detectado que las llamadas son recibidas con números españoles o mexicanos.

RECOMENDACIONES

La Policía Nacional explica que, a la hora de realizar comunicaciones oficiales, los organismos oficiales sí que pueden enviar avisos de notificaciones pendientes, pero siempre para acceder a la sede electrónica del organismo en cuestión y siempre a páginas web seguras y contrastadas. "Nunca se va a solicitar información personal que vaya más allá del DNI y algún tipo de comprobación o verificación de identidad (no datos bancarios, números de teléfono, etc.)", ha apuntado.

La Policía Nacional recomienda no abrir nunca enlaces que exijan dar datos personales a través de internet, más allá del DNI, ni descargar ningún archivo del que se tenga dudas de su procedencia.

Asimismo, aconseja "desconfiar de cualquier llamada que solicite realizar cualquier tipo de pago". "Antes de enviar una cantidad monetaria, hay que asegurarse al 100% de que ese pago es real y legítimo", añade.

Además de las publicaciones oficiales de las cuentas de redes sociales de Policía Nacional, para todo lo relacionado con posibles avisos de estafas y correos de 'phising', se puede consultar información en la Oficina de Seguridad del Internauta (