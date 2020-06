Coronavirus.- 'Vides en estat d'alarma' s'acomiada d'À Punt amb 70 entrevistes a valencians confinats

Cada dia, fins que va acabar la fase 1 de desescalada, el web i les xarxes socials de la radiotelevisió pública valenciana han publicat una entrevista nova amb l'etiqueta '#Videsenestatdalarma'. 70 converses publicades en total a 36 homes, 33 dones i una entrevista mixta.

El denominador comú de tots és que són nascuts a la Comunitat Valenciana: el 67% procedents de València, el 23% d'Alacant i el 10% de Castelló. Sumen quasi 28 hores de promoció de projectes culturals de valencians, destaca l'ens en un comunicat.

Gràcies a la tecnologia, amb només un telèfon mòbil han anat més enllà d'on estaven, ja fora a les seues residències dins de la Comunitat Valenciana o fora de les fronteres com Dinamarca, Noruega o Los Angeles (EUA).

El gènere de l'entrevista periodística ha "recuperat la seua essència de proximitat" gràcies a les converses disteses de la periodista Montse Català amb entrevistats de renom.

Per la pantalla han passat l'alcoiana Sol Picó, Premi Nacional de Dansa; l'alacantí José Luis Pérez Pont, gerent del Consorci de Museus; la il·licitana Susi Díaz, cuinera amb estrela Michelin, l'artista pegolina Inma Femenia, l'alcudiana Elisa Ferrer, que acaba de guanyar el premi Tusquets amb la seua primera novel·la, o el pianista valencià Rubén Talón amb més de 30 premis internacionals.

DISSENYADORES, MAQUILLADORES I PIROTÈCNIQUES

'Vides en estat d'alarma' és una producció pròpia dels informatius que deixa històries destacables d'aquesta situació excepcional com la de la dissenyadora Dolores Cortés (Vila-real) que s'ha quedat amb 250.000 vestits de bany en la fàbrica per a aquest estiu.

O la de la maquilladora Ana Lozano (Alginet), que estava rodant a Mèxic amb Spielberg i Javier Bardem i va haver de passar caminant la frontera cap als Estats Units per Tijuana per a tornar sana a la seua casa de Los Angeles. La pirotècnica Reyes Martí (Vila-real) explica com ha passat el coronavirus a casa i la dissenyadora de vestuari Cristina Rodríguez que va haver de posposar les seues noces.

Altres protagonistes són el productor de cinema Gustavo Ferrada (Borriana), que acaba de guanyar un Bafta per 'Klaus', o el cuiner Alberto Durá (Sant Joan d'Alacant) que treballa per al xef Jordi Cruz a Barcelona i acaba d'aconseguir la segona estrela Michelin.

Però és "molt més que un videoblog", una finestra que ha traspassat ordinadors i tauletes per a fer de nexe en el confinament entre les cases dels entrevistats i les dels espectadors.