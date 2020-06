El robot aspirador más vendido de Amazon es de Cecotec y ahora tiene un 34% de descuento

Disfrutar de una casa limpia es un auténtico placer que, sin embargo, conlleva grandes esfuerzos. Además de tener que dejar en pausa los nuevos capítulos de La que se avecina, hay que sacar todo el arsenal de limpieza (desde escoba y fregona hasta todos los productos específicos) y comenzar, en orden riguroso, a sacudir las tapicerías, a quitar el polvo de techo a suelos, a sacar brillo a los cristales... Una rutina higiénica ardua y costosa que, por mucho que nos cueste, no entiende de procrastinaciones pues, antes o después, habrá que hacerle frente si no queremos acabar sepultados por los ácaros.

Sin embargo, gracias a la tecnología, hay labores que se han simplificado mucho, lo que nos ha permitido optimizar los resultados y minimizar los tiempos. Y, los protagonistas indiscutibles de esta tecnificación son los robots aspiradores, pues hace años que lograron ganarse el corazón de los usuarios y no hay año en el que no salga uno nuevo capaz de hacer aún más tareas que el anterior. Claro que, hay modelos, como el S 1090, de Cecotec, que no pasan de moda.

Ya sea por su efectividad a la hora de eliminar el polvo y los pelos de nuestras mascotas; por ser capaz de barrer, fregar y aspirar de manera simultánea; o por ser compatible con nuestro asistente de voz favorito, la realidad es que este robot gusta (y mucho). De hecho, es el más vendido de Amazon, donde, para celebrarlo, la han rebajado un 34%, por lo que el usuario se puede ahorrar hasta 85 euros en la compra. ¿Necesitas más motivos para hacerte con ella?

Este modelo friega, barre, aspira y pasa la mopa y, además, es especial para el pelo de mascotas. Amazon

Cinco motivos por los que vas a quererlo en casa

1 Cuatro funciones en un solo dispositivo Este modelo aspira, barre, friega y pasa la mopa de forma simultánea, gracias a su tanque mixto que recoge los desechos sólidos y almacena el líquido necesario para fregar. Además, distribuye el agua de forma homogénea por la superficie, evitando así un exceso de humedad o que queden zonas sin fregar. Con esta función 4 en 1, ahorras mucho tiempo en la limpieza de tu hogar.

2 Limpieza personalizada y adaptada al hogar Aunque este robot haga el trabajo por ti, serás tú quien le digas cómo debe hacerlo puesto que, además de elegir entre sus seis modos de limpieza, también puedes escoger entre sus tres modos de potencia según si quieres una limpieza en profundidad, diaria o superficial. En cuanto al fregado, también existe la posibilidad de escoger entre tres opciones según el tipo de suelo.

3 Un resultado más eficaz Gracias a su sistema 'ForceClean' 1400, este robot realiza una limpieza más profunda que, combinada con una potente turbina que maximiza la potencia de succión, permite acabar con todo tipo de suciedad.

4 Especial mascotas El robot aspirador más vendido de Amazon incluye un sistema 'BestFriend Care' que incluye dos cepillos intercambiables que evitan enredos y recogen de forma eficaz el pelo de nuestras mascotas, hasta de zonas tan difíciles como alfombras.

5 Control con un solo botón y con la voz Este robot puede controlarse desde una aplicación móvil en la que puedes programar la limpieza y escoger el tipo que más te convenga, así como ver el historial de limpiezas. Además, este modelo es compatible con Alexa, Google Home y otros populares asistentes de voz del mercado para que aún te sea mucho más fácil accionar tu robot.

