Coronavirus.- Hosteleros cargan contra la maquinaria burocrática que bloquea el plan de ampliación de terrazas

Esta maquinaria burocrática, advierten, está dificultando la reanudación y recuperación de la actividad económica de los bares y restaurantes que han reabierto sus puertas con limitación de aforo al 50% en terrazas en Fase 1 y al 40% en el interior en Fase 2 desde el pasado lunes, advierte la organización en un comunicado.

Según datos recopilados por la Coordinadora, del 75,8% de los bares, restaurantes y locales de ocio que han solicitado ampliación de terrazas, sólo el 5% ha recibido la autorización.

Los hosteleros consultados en diferentes barrios aseguran que no han recibido ninguna respuesta, 13 días después de haberse activado el plazo, o que se les ha emplazado a presentar documentación complementaria que no aparece especificada en los formularios habilitados para gestionar las tramitaciones.

Además, "sorprende que se estén recibiendo ahora, las notificaciones para el marcado de las terrazas correspondientes al plan especial que supuso el recorte de las terrazas en 2018 en Russafa", apunta la Coordinadora.

Para el colectivo, "existe voluntad por parte de la Concejalía de Espacio Público competente en la materia pero por desgracia el sistema administrativo torpedea las actuaciones puestas en marcha, retrasando la concesión de la ampliación de las terrazas o aplicando los recortes de 2018 en un momento en el que se requiere máxima agilidad y apoyo a los sectores económicos".

"INCOMPRENSIBLE"

En su opinión, es "incomprensible" que el portal digital del Ayuntamiento tardara cinco días en estar operativo desde que la Junta de Gobierno Local aprobara que los bares y restaurantes podrían ampliar, de manera temporal, sus terrazas y las condiciones y trámites para poder llevarlo a cabo.

También considera "llamativo que entre algunas respuestas sobre la documentación adjuntada se argumente que no es válida porque en el plano no se aprecia bien el espacio solicitado al no poder imprimirlo en color".

LA FACTURACIÓN CAE UN 70%

El colapso administrativo, falta de recursos o el 'teletrabajo' "no puede ser ahora el problema al que tengan que enfrentarse los hosteleros que han levantado las persianas, la mayoría a medio gas por las limitaciones de aforo y en muchos casos por falta de público a consecuencia de la mayor crisis sanitaria a la que nos estamos enfrentando toda la sociedad", advierte la Coordinadora.

Al contrario, "deben de ponerse -insisten desde la Coordinadora- todos los recursos y facilidades posibles para mitigar las pérdidas económicas de un sector clave para el PIB de la ciudad, y que está viendo como sus ingresos son mínimos y apenas cubren gastos".

Su facturación media, según datos aportados por los propios hosteleros, es un 70% inferior a la registrada durante los meses previos al Covid-19, incluso en algunas zonas más castigadas por falta de público turista o residente supera el 80%, como es el caso del barrio del Carmen.