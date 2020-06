Adele rompe su silencio en las redes sociales para mostrar su apoyo al #BlackLivesMatter

Hacía mucho tiempo que la opinión mayoritaria en todos los estados de EE UU no era la misma con respecto a un mismo tema. Pero la muerte a manos de un policía de George Floyd, que ha originado toda una serie de protestas y revueltas en el país norteamericano, ha creado un cuórum total: hay que hacer frente al racismo sistemático de la sociedad.

Obviamente, y con perdón del coronavirus, el tema del momento ha hecho que multitud de personas se posicionen en todo el mundo. Y entre esas personas, la voz de las celebrities, que hacen sobre todo que sus seguidores atiendan con mayor escrutinio sus publicaciones, crea consciencia social.

Es lo que ocurre con alguien como Adele, quien, con casi 37 millones y medio de fans, ha querido escoger minuciosamente sus palabras a la hora de hablar de lo que para ella ha sido sin duda un "asesinato" en un post con el que ha roto su silencio en redes desde que apareciese con un espectacular cambio físico.

"El asesinato de George Floyd ha originado un clamor de indignación en todo el mundo, aunque hay infinitos anónimos que no lo consiguieron en su día. Pero las protestas y manifestaciones que están sucediendo simultáneamente en todo el globo están ganando impulso", comienza la artista detrás de éxitos como Rolling in the Deep o Set Fire to the Fire.

"Es enormemente adecuado que estemos enfadados, pero debemos estar centrados. Sigamos escuchando, preguntando y aprendiendo. Es importante que no nos desanimemos, ni nos desviemos del tema ni nos dejemos manipular en este momento", opina la artista de 32 años.

"Todo esto trata del racismo sistemático, de la violencia policial y de la desigualdad. ¡Y esto no es algo que pase exclusivamente en Estados Unidos! El racismo está vivo y presente en todas partes", asegura la cantante junto a una de las fotografías más difundidas de George Floyd.

"Por eso, me solidarizo de todo corazón con esta lucha por la libertad, la liberación y la justicia", finaliza Adele junto a tres hashtags: el movimiento #BlackLivesMatter ("Las vidas negras importan"), #GeorgeFloyd y #SayTheirNames ("Di sus nombres"), con el que se intenta recordar a todas esas otras víctimas de la violencia racista de la policía.

Aunque el post de la artista ha recibido multitud de aplausos y de mensajes positivos y de apoyo por su activismo, no olvidemos lo difícil que es para algunos artistas posicionarse sobre un tema en concreto: el alt-right norteamericano está llamando al boicot contra aquellos que, como Adele, exprese sus opiniones antirracistas.