Guerra abierta entre del Maestro Joao a Adara Molinero: "Eres como la cicuta, que solo deja muertos"

El Maestro Joao, supuesto vidente, y la exconcursante de Gran Hermano Adara Molinero fueron los mejores amigos en el último GH VIP. En el concurso de Telecinco compartieron muchos secretos, más ella, a preguntas de él, pero tras salir su relación ha empeorado hasta convertirse en una guerra sin cuartel.

El caso es que el Maestro Joao, ahora colaborador en los debates de Supervivientes, en el que concursaba Elena, la madre de Adara, no duda en responder de forma furibunda a cada declaración que Adara hace en televisión.

Y como ella no duda en hablar de su mala relación con el Maestro, al que considera poco menos que un traidor, el supuesto vidente no duda en pronunciarse en Twitter sobre lo que oye. Su último tuit sobre el asunto es poco elegante y demoledor.

"Venga ponte las bragas y vete a pasear delante de alguno a ver si te hace caso", dice en un tuit el exconcursante de GH VIP, en referencia a una de las confidencias que Adara le hizo en la casa de Guadalix, cuando creía que no estaba siendo grabada y aseguró que su expareja y padre de su hijo, Hugo Sierra, no la deseaba sexualmente, a pesar de que ella se paseaba en ropa interior por la casa con intención de que se fijara en ella.

Joao advierte de que no ha terminado su furia contra Adara: "Y te digo aqui no termino, aqui empiezo. Por algo no tienes ni amigos ni casi familia, porque no te soporta NADIE", dice.

Y acaba con una fuerte y desagradable sentencia: "Eres como la cicuta, que solo deja muertos".