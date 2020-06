Coronavirus.- La Càtedra de Geomàtica Valenciana se centra enguany a investigar la Covid i la recuperació econòmica

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha mantingut una reunió per videoconferència amb el rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), Francisco José Mora, amb motiu de la firma del conveni específic de col·laboració per a la creació de la càtedra.

Arcadi España ha destacat la importància de la geomàtica per a aconseguir la recuperació econòmica després de la pandèmia, "recuperació que hem d'impulsar de forma immediata per a evitar el patiment de moltes famílies i per a treballar bé per elles".

Per al conseller, "ara més que mai" és important la unitat de totes les institucions i amb l'engegada d'aquest conveni de col·laboració entre la Generalitat i l Universitat Politècnica de València per a la creació de la Càtedra de Geomètica "estem donant passos en dos direccions".

D'un costat, la càtedra proporciona la transmissió de talent des de la universitat a l'administració pública "que és també una forma de revertir en la societat tot eixe coneixement" i d'altra banda, "ens dota d'un instrument de gestió de les polítiques públiques que és fonamental per a ser més eficients i eficaços en un temps tan difícil", ha assegurat.

En aquest sentit, ha finalitzat España, "la Geomàtica pot ajudar a gestionar millor tant la pandèmia com la recuperació econòmica pel que la vinculació de la Generalitat amb la Universitat Politècnica, a través d'aquesta càtedra, va a resultar fonamental per a la gestió dels pròxims mesos i els pròxims anys de la Comunitat".

La Càtedra de Geomàtica té, entre altres comeses, el d'analitzar, investigar i difondre els camps d'estudi que tradicionalment han sigut la cartografia, la fotogrametria, la teledetecció, la geodèsia, la geofísica o la geomorfologia. Ciències que ara s'engloben, juntament amb les aplicacions de les noves tecnologies de la informació i la comunciación, dins del concepte de la geomàtica.