Susana Molina recuerda el robo que sufrió en la casa que compartía con Anabel Pantoja: "Tenía mucho miedo"

Susana Molina ha vuelto a pasarse por su canal de Mtmad,Contigo sí, para recordar una de las experiencias que más le han marcado desde que se instalara en Madrid: el robo que sufrió el año pasado en la casa que compartía con su amiga Anabel Pantoja.

La exconcursante de La isla de las tentaciones se enteró del robo cuando llegó a su domicilio tras celebrar el cumpleaños de la tertuliana: "La puerta estaba cerrada, pero entré en mi habitación y estaba destrozada, todo patas arriba... me robaron el ordenador, el iPad, un móvil... me dejaron seca, me robaron todo".

La influencer y la sobrina de Isabel Pantoja recorrieron la casa para comprobar qué pertenencias les habían robado: "Nos encontramos unas monedas de otro país y Anabel se creía que se trataba de un asesino en serie que iba dejando pistas o un juego de rol, se montó una película...", recuerda en el vídeo la murciana, que no puede evitar reírse.

Finalmente, las monedas eran de "otro compañero que viajaba mucho", y aunque las televisivas tenían la esperanza de que la Policía diera con los autores del robo, no fue así. "Yo ya no estaba cómoda porque Anabel casi nunca estaba y tenía muchísimo miedo. Eso pasó un viernes y el lunes me fui", confiesa Molina.

Actualmente, la ex de Gonzalo Montoya vive con su hermano. En este sentido, aclaró que muchos seguidores le piden que haga un house tour para enseñar cada rincón donde ha pasado la cuarentena, pero esta se niega, ya que quiere respetar la intimidad de su actual compañero.