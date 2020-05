Susana Molina cuenta que estuvo en "busca y captura" por la policía: "Sufrí muchos problemas"

Susana Molina se ha abierto de nuevo a sus seguidores para compartir uno de los momentos más surrealistas de su vida. Lo ha hecho en un nuevo vídeo de su canal de Mtmad, Contigo sí, donde ha recordado la época en la que estuvo en "busca y captura" por la policía tras proclamarse ganadora de Gran Hermano 14.

La influencer cuenta en la grabación que, después de participar en el reality, una persona externa a ella empezó a organizarle los eventos y las citas con sus seguidores. Sin embargo, aunque al principio todo parecía normal, después tomó un camino "desagradable".

La exconcursante de La isla de las tentaciones se percató de que sus ingresos no se generaban con normalidad. Así, fue en un evento de nochevieja cuando se dio cuenta de que algo iba mal: "La fiesta y no tenía nada que ver con lo que me había vendido. Yo que soy muy observadora, vi que estaba discutiendo con un hombre y, ni corta ni perezosa, le pregunté. Me dijo que le habían estafado. Cuando vi la historia pensé: 'Es nochevieja y no me voy a amargar".

Al cabo de unos días, la ex de Gonzalo Montoya recibió una inesperada denuncia "por lesiones": "Me llega que este hombre tiene una serie de lesiones y que yo era la culpable. Me denunció". La murciana se lo tomó a broma, pero después empezó a preocuparse.

"Al hacer la denuncia no conseguían localizarme, no sé qué problema hubo. Una de esas veces me llamaron para ir a un juicio pero no podía ir. Nunca había estado en un juicio. Al año y medio fui, me hicieron unas preguntas y me marché. Yo pensaba que la cosa se quedaría ahí, pero no", relata.

La influencer recuerda su primer encuentro con las autoridades: "No daba crédito a lo que estaba pasando. Estaba de vacaciones con mis amigas y después de una noche de fiesta apareció la policía en mi habitación de hotel diciéndome que estaba en busca y captura". Curiosamente, cada vez que Molina estaba en un hotel, a policía acudía: "Empezó a ser desagradable".

Asimismo, Molina aclara en el vídeo que todo ha vuelto a la normalidad, ya que ha pasado un año desde la última visita de la policía: "Parece una tontería pero me trajo muchos problemas. Es un tema que me ha tenido muy preocupada".