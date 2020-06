Al Bano, sin tapujos: desvela sus graves problemas económicos y ajusta cuentas con Lydia Lozano

No se ha dejado nada en el tintero. En una entrevista con la publicación italiana Diva e Donna, el cantante Albano Carrisi, conocido mundialmente por su nombre artístico, Al Bano, ha hablado de todos los temas que en tiempos de coronavirus le asolan la mente.

Por supuesto, el primero de ellos son los ingresos. Para un músico como él los conciertos son una de sus principales fuentes de ingresos y, tras la cancelación de la gran mayoría de eventos hasta nueva orden, su economía se está viendo realmente perjudicada.

"Sin los ingresos de los conciertos solo puedo vivir durante un año", afirma el músico, que acaba de cumplir 77 años, como quien ha dedicado mucho tiempo a hacer cuentas desde su hotel y restaurante, donde está alojado, y que posee en la pequeña localidad de Cellino San Marco, en la provincia de Brindisi, región de Pugli, al sureste de Italia.

El músico se queja de que apenas si está sobreviviendo con "una pensión de 1.470 euros", una cifra que considera mínima, y eso que el año pasado era de cien euros menos. "No me lo explico. Siempre he pagado mis impuestos. Desde que era campesino aquí en Apulia y después en el sector metalmecánico en Milán. Si un día debiera vivir únicamente de la pensión, no lo pasaría bien", argumenta.

El autor de éxitos como Felicità o Ci Sarà junto a Romina Power piensa en sus ayudantes, empleados y amigos a la hora de hablar: "Cuando actúo, me acompaña un equipo de veinte personas, más todas las que trabajan aquí en Cellino. En total son al menos 50 familias que actualmente no están ganando nada. ¿Qué pasará en septiembre cuando llegue la campaña del olivo?".

Según él, el mundo de la música al final es "siempre La Cenicienta". "Encuentran contribuciones para todos, menos para los que trabajan en este campo", opina, aunque reconoce que el aislamiento no ha sido para él tiempo perdido. "Nunca estuve en casa cuatro meses seguidos. Así que he aprovechado para ponerme a dieta. Y hago mucho ejercicio. He conseguido perder 4 kilos y estoy más que orgulloso".

Asuntos pendientes

Al Bano quiere a estas alturas de su vida dejar enterradas ciertas polémicas. La primera, con la que fuera su compañera musical, esposa durante 30 años y posteriormente enemiga acérrima. Con Romina Power consiguió hacer las paces el año pasado y hasta daban una aplaudidísima actuación el pasado mes de febrero en el Festival de la Canción de San Remo.

Volvieron los rumores sobre que también estaban juntos en el plano amoroso, toda vez que el cantante lo había dejado en 2018 con la presentadora de televisión Loredana Lecciso, tras 18 años juntos y dos hijos en común, pero parece ser que han regresado.

Los tres han pasado el confinamiento en el pequeño pueblo y él ha explicado el porqué: "Loredana Lecciso y yo estamos de nuevo enamorados, nuestra historia ha vuelto a comenzar y vivimos juntos con nuestros hijos. Desde hace años, Romina y yo mantenemos solo una relación profesional. Es cierto que está en Cellino, pero es solo porque vino a Italia para grabar un programa y después se quedó aquí por las reglas de la cuarentena y decidió quedarse en la casa que tiene en mi finca. Está de paso".

Sin embargo, hay temas sobre los que no está dispuesto a transigir. Y ese es la desaparición de su hija, Ylenia Carrisi, hace ya 25 años, en un truculento caso que salpica incluso a Lydia Lozano, quien ha amenazado con abandonar el programa si se reabren el debate sobre el caso.

Fue precisamente por la colaboradora de Sálvame por la que el cantante ha llegado a declarar: "Lydia está muerta para mí hace muchos años". Unas palabras que pronunciaba poco después de decir que Lozano le ha hecho mucho daño. La televisiva no puede parar de llorar cada vez que habla del tema.