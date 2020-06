Estival Cuenca aplaza sin fecha concreta su edición 2020, aunque espera realizar parte de su programa este verano

El director del ciclo, Marco Antonio de la Ossa, ha señalado que, al menos, intentarán celebrar algunos conciertos este verano para no perder por completo el año e intentar colaborar a paliar en la medida de las posibilidades del festival "con el difícil momento que está viviendo la industria musical y cultural", ha informado la organización en nota de prensa.

"Así y tras consensuar la decisión con artistas, espacios y patrocinadores, se espera poder desarrollar parte de las actividades a lo largo de este estío siempre que se den las condiciones sanitarias, económicas y de seguridad óptimas tanto para los músicos y asistentes como para el resto de trabajadores implicados", ha defendido.

"Si no es así, se intentarán celebrar en otoño o, incluso, en invierno y, de no ser posible, se trasladará el programa a 2021. De esta forma, se atenderá a la evolución de la pandemia para tomar las decisiones oportunas, que se darán a conocer en el momento en que sea viable para todas las partes".

También se intentará paliar el más que previsible aforo reducido con el que tendrán que ajustarse las propuestas con la emisión de los recitales por diversas plataformas.

A pesar de ello, el festival internacional Estival Cuenca acaba de presentar el cartel de su novena edición, realizado por sexta edición consecutiva por el equipo de MakingUCLM dirigido por José Antonio Montero.

En esta ocasión, el equipo de diseñadoras ha estado integrado por Marta Feiner, Ana Rosa Jiménez, Evelyn Mardomingo y Zarina Khazhaeva."Debido a la compleja y especial situación que vivimos, han tratado de reflejar la esperanza de poder volver a reunirnos a disfrutar de la música en directo y disfrutar de la belleza de la ciudad de Cuenca", ha indicado la organización.

PROGRAMACIÓN VARIADA Y COMPLETA

Para este 2020 Estival Cuenca, Premio Ciudad de Cuenca 2019 en la modalidad de cultura y tercer clasificado en los Transglobal World Music Chart Awards 2019, pretende seguir creciendo con respecto a sus ediciones precedentes.

Por ello, ha confeccionado un cartel diverso y dirigido a todas las edades con el que atraer al Escenario Solán de Cabras del Parador de Cuenca y a los otros espacios en los que se desarrolla a destacados intérpretes de muy diferentes estilos, a un público heterogéneo y de diferentes edades e inquietudes y a los medios de comunicación.

Sin duda, destacan los nombres de Miguel Poveda, que se ha alzado con el Premio Manuel Margeliza 2020, David Broncano & Mario Mora, Juan Perro, el trío Carles Benavent-Tino di Geraldo-Jorge Pardo, Rosario 'La Tremendita', Rodrigo Cuevas, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, De soprano y arpa, Vibra-tó y Vibra.

Del mismo modo, el apoyo y apuesta por artistas conquenses es una seña de identidad de Estival Cuenca desde su inicio, han destacado. Entre los artistas locales que iban a participar en un principio en esta edición cabe citar al cuadro flamenco de Virginia García Vicente, Paula Serrano, Cristina de la Ossa, The Heart Swingers, Jam Circular, The Teacher's Band, Zas! Candil Folk, Blues Sixty Four, el Proyecto Pequemúsica, Ángel Girón, Eva Rus Martínez, Vicente Ortega Losa o la Cooperativa Dj.

PATROCINADORES

Estival Cuenca cuenta con el sustento de muy diferentes instituciones y empresas: Solán de Cabras, Parador de Cuenca, Ayuntamiento de Cuenca, Consorcio Ciudad de Cuenca, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación de Cuenca, INAEM, UIMP, Fundación Globalcaja Cuenca, Liberbank, UCLM, AIE, Pub Los Clásicos, La Edad de Oro/La Huella de los Elefantes, El Secreto de la Catedral y Natura, Escuela de Hostelería.

El presupuesto inicial al que había que llegar en este 2020 para pagar todas las partidas rondaba los 85.000 euros aunque, de forma lógica, se reducirá también atendiendo a la situación y a las posibilidades.

"De ellos, un 25% provenía en un principio de organismos públicos. En la mayor parte, no se conoce si continuarán ejerciendo este apoyo, mientras que el resto se alcanzaría gracias a los patrocinios privados y, sobre todo, gracias a la asistencia del público, cuyo apoyo, presencia y sustento es fundamental para el desarrollo del festival".

En consecuencia, de no poder celebrarse con el aforo completo, varios espectáculos no podrían desarrollarse, han concluido desde la organización del festival.