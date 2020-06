Asistencia casi nula en el primer día de reapertura de los colegios en fase 2: “las familias no lo estaban esperando”

Las escuelas e institutos catalanes situados en las regiones en fase 2 de la desescalada han reabierto este lunes sus puertas. La asistencia a los centros, tal y como informan los sindicatos, ha sido muy baja o incluso nula en algunos casos.

“Este primer día no ha sido como esperaba la conselleria”, comenta Ramon Font, portavoz nacional de la Unión de Sindicatos de Trabajadores de la Educación de Catalunya (USTEC). “En Tarragona, por ejemplo, la asistencia ha sido de un 8% del alumnado, lo que demuestra que las familias no lo estaban esperando”, añade.

"La decisión de abrir los centros responde a la presión de la escuela concertada"

Font asegura que la decisión de abrir los centros es un plan irresponsable que responde a la presión de la escuela concertada por el pago de las cuotas. El coordinador de USTEC en Tarragona, Juan Carlos Feijoo, coincide en que "la reapertura responde más a intereses económicos y partidistas que a pedagógicos".

Las direcciones de los centros, según cuenta Feijoo, han tenido que preparar la reapertura a contrarreloj y lamenta que se haya realizado todo este esfuerzo para tan poca asistencia.

Una profesora de educación infantil que prefiere mantener el anonimato asegura que, de los 50 alumnos de parvulario que hay en su centro, situado en Catalunya Central, han asistido tres. “La reapertura ha requerido una organización y una gestión de personal enorme. Todo para tres alumnos y 19 días que quedan de curso”.

“Queremos agradecer a las familias su esfuerzo con la educación telemática y que hayan puesto por delante la salud”, comenta Feijoo. “Ante el riesgo, queremos dedicarnos a lo importante: la planificación de la vuelta en septiembre, que será complicada”.

Seguridad para alumnos y profesores

Desde la unión de sindicatos aseguran que algunos centros han tenido que comprar ellos mismos los EPI básicos porque no habían llegado a tiempo. Además, denuncian que no hagan pruebas PCR al profesorado.

Para Font, no sólo lo ha hecho mal Educación, sino también Salud con sus recomendaciones. “Piden el calendario de vacunas a los alumnos, ¿pero de qué sirve la vacuna del tétanos contra el coronavirus?”, se pregunta.

Los sindicatos de la Junta de Personal Docente de los Servicios Territoriales de Educación de Tarragona han anunciado en un comunicado su oposición a la orden de apertura de los centros educativos, "ante la evidencia de que no se han asegurado los recursos necesarios para preservar la seguridad de la comunidad educativa".

Además, piden a todos los trabajadores y trabajadoras que denuncien cualquier situación irregular o que pueda afectar a su seguridad y la de su alumnado.

Dificultad en las medidas con niños pequeños

Según los sindicatos, muchos padres no llevan a sus hijos a la escuela por miedo a posibles contagios. “Mis hijas no irán y no creo que vaya nadie porque es muy complicado mantener la distancia con niños pequeños”, cuenta Francesc Gaya, un padre de Tortosa (Tarragona).

A Mireia Martos, alumna de 2º de Bachillerato, sí le gustaría asistir al centro porque dice no sentirse muy segura con la Selectividad. "Algunos profesores han estado ofreciendo ayuda presencial a grupos reducidos fuera del centro".

El escritorio de Mireia Martos desde donde asiste a las clases telemáticas. Mireia Martos

Para estos casos, Feijoo entiende que puedan crearse grupos reducidos y, así, acompañar en el cambio de ciclo a alumnos de 4º de ESO o de 2º de Bachillerato, pero insiste en que, a diferencia de los mayores, garantizar las medidas de seguridad con niños pequeños es muy difícil.