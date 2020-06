Coronavirus.-Adelante critica que los test que se practican a sanitarios del hospital de Morón "no son fiables"

"Desde Adelante se ha comprobado, tras hablar con distintos profesionales sanitarios del mencionado centro, que no se están siguiendo las recomendaciones de las autoridades ni empleando las técnicas adecuadas de pruebas de detección del coronavirus, ya que las muestras de sangre no se extraen de vena si no que se utiliza sangre capilar, algo que reduce considerablemente la fiabilidad", ha afirmado en un comunicado.

La formación asegura que un total de 60 trabajadores del hospital, dependiente de la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir, han criticado esta situación en una carta dirigida al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, "sin respuesta hasta la fecha", lo que ha provocado que Adelante haya registrado una iniciativa parlamentaria para conocer los motivos por los que la Consejería "ha dado estas órdenes estrictas, aun sabiendo la poca fiabilidad que tiene", además de para conocer la "justificación en la tardanza para la realización de las pruebas", ha señalado Sánchez.

El diputado ha mostrado su preocupación sobre el asunto y espera que esta decisión no sea para disminuir el número de positivos reales y el porcentaje de contagios, "algo tremendamente peligroso que puede estar dando una falsa sensación de seguridad, poniendo en peligro la salud de los profesionales sanitarios", ha añadido. "Sabemos que el gobierno andaluz tiene prisa para correr en las fases de desescalada pero es inadmisible que se ponga en riesgo a toda la población al desconocer realmente el alcance que está teniendo la epidemia", ha afirmado Sánchez, que también ha subrayado el "maltrato" de la Junta a los profesionales sanitarios "por tenerles sin equipos de protección durante mucho tiempo y provocar así un

alto porcentaje de contagios".