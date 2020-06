La consellera Santiago pide al CSD que no aplique el protocolo básico de la COVID-19 al deporte federado no profesional

Según ha informado la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes este lunes, Santiago ha reclamado así que se modifique el protocolo básico de actuación de vuelta a los entrenamientos y al reinicio de las competiciones federadas y profesionales.

Santiago, tras escuchar las necesidades del sector, ha propuesto que no se aplique este protocolo "tan estricto" al deporte federado no profesional. La propuesta de la Conselleria es que el actual protocolo solo sea de obligado cumplimiento para las ligas profesionales, los centros de alto rendimiento y los de tecnificación.

De esta forma, la consellera ha apostado porque el resto de entidades deportivas no profesionales sigan los criterios marcados por la normativa general y específica del decreto de estado de alarma.

De acuerdo con la Conselleria, ya había transmitido "su malestar" al CSD, puesto que considera que este protocolo no lo pueden cumplir los equipos más modestos. De hecho en la misiva, se ha explicado que el protocolo actual, y que es de obligado cumplimiento, "no es viable para el deporte federado no profesional".

Así, Santiago ha pedido a Lozano que, si no fuera posible la petición inicial de la Conselleria, el CSD establezca un protocolo básico de actuación simplificado orientado a la gran mayoría de entidades deportivas y clubes, con la excepción de las ligas profesionales, CAR, CEAR y CETD/CTD.

Todo esto siempre que se garanticen las medidas de seguridad establecidas por Salud Pública y se adapte a las capacidades de funcionamiento reales de la gran mayoría de entidades deportivas.