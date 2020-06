Coronavirus.-Hospital Macarena lidera un estudio sobre por qué pandemia afecta a la cadena de atención a ictus

20M EP

Un estudio liderado desde el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y publicado en la prestigiosa revista Stroke, con el título 'Break in the stroke chain of survival due to Covid-19', analiza en qué medida la pandemia de Covid-19 afecta la atención del ictus agudo.