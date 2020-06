Danna Paola responde a quienes la relacionan con Sebastián Yatra tras la ruptura con Tini Stoessel: "Mejor sola"

Desde que Sebastián Yatra y Tini Stoessel anunciaran su ruptura, al cantante se le ha estado relacionando con Danna Paola. La cantante dejó caer recientemente que "se fue" con el autor de Traicionera, por lo que sus fans comenzaron a estar muy pendientes de su vida amorosa. Sin embargo, la actriz ha decidido aclarar, de manera sutil, que ahora prefiere estar "sola".

La compositora mexicana ha lanzado una nueva canción, Sola, donde asegura ser una mujer exigente que hace lo que quiere y cuando quiere sin buscar compromisos: "No me hables de amor, ya no tengo ganas. Besos de ficción, Hoy no valen nada. Estoy mejor sola, nadie me controla".

La cantante también dice que "¿para qué enamorarse?", si "eso es cosa de ayer", dejando claro que prefiere disfrutar de su soltería. Y es que han sido muchos los rumores que también la han vinculado con personalidades del mundo de la música, como Maluma.

En este sentido, la actriz de Élite destacó en su tema Mala fama que su intención es "dormir sola": "Que si me fui con Maluma, no dicen que Yatra y Ozuna. Yo duermo sola en mi cama y no me preocupa mi mala fama".

Fue esta canción la que desató la polémica sobre una posible relación con Yatra. Ahora, ya se sabe que ambos continúan solteros.