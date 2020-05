Sebastián Yatra y Tini Stoessel rompen su relación después de un año juntos

Se les rompió el amor. Apenas ha durado un año, y aunque en ese tiempo han hecho felices a millones de fans por la buena pareja que hacían, la complicidad con la que se dejaban ver (tanto el eventos como a través de las redes sociales) y la pasión y el cariño que desbordaban, Sebastián Yatra y Tini Stoessel han roto su relación.

Tanto el cantautor de pop y reguetón colombiano de 25 años como la actriz y modelo bonaerense de 23 han compartido el mismo mensaje a través de sus cuentas en Twitter, donde acumulan entre ambos alrededor de tres millones de seguidores.

En el mensaje que ambos han lanzado conjuntamente se denota que la ruptura no ha sido de malos modos, sino que, au contraire, la han tomado de forma consensuada durante la cuarentena, aunque las malas lenguas ya comentan que ha sido por una presunta infidelidad.

Quizá de ahí la diferencia al final de ambos comentarios, que no ha pasado desapercibida para los millares de fans que tienen ambos: mientras que Tini acaba con un corazón rojo latente y el cursor parpadeante del que se infiere que se puede seguir escribiendo su historia, el autor de Traicionera o No hay nadie más utiliza un corazón blanco y una manos rogando... ¿como si pidiera perdón?

Porque el otro detalle importante es que, tras la frase que deja constancia sobre los motivos de la ruptura (id est, "a veces las cosas no se dan como uno imagina"), Yatra cierra la frase con un punto y aparte que zanja la cuestión mientras que la cantante de Fresa o Ya no me llames utiliza los puntos suspensivos.

Esto ha hecho pensar a muchos internautas que ha sido pues decisión del de Medellín el dar por finalizada la relación, algo que aún estaría intentando asimilar la argentina, dadas las alegrías que han vivido juntos, como se puede comprobar por sus respectivos Instagram o por la canción que lanzaron conjuntamente durante el confiamiento,Oye, y que trata precisamente de rupturas amorosos.

Fue en este momento cuando comenzaron los rumores de que su adiós se estaba fraguando, aunque faltaba el tercer vértice del triángulo amoroso, que según los seguidores fue Danna Paola.

De hecho, solo había que escuchar la letra de su canción Mala Fama, en el que la cantautora mexicana dice claramente que estuvo con el artista colombiano. "Que si me fui con Maluma, no; que si con Yatra… con Yatra sí me fui", dice además mirando a sus compañeros.