El primer pase de la actuación grupal para la Gala 12 de 'OT 2020' enfada a Noemí Galera

Noemí Galera se mostró muy enfadada este sábado con los triunfitos después de que el primer pase de micros de la actuación grupal para la semifinal del concurso, que se celebrará este miércoles 3 de junio, dejara mucho que desear a estas alturas del talent show.

los buñuelos no están permitidos"El miércoles es la semifinal y los buñuelos no están permitidos, no nos lo podemos permitir. Sabemos que tenéis un volumen de trabajo muy alto y es que estamos a sábado, pero no puede ser", les dijo la directora de la Academia tras escucharles.

Los concursantes demostraron una gran falta de concentración desafinando durante la canción, Lay All Your Love On Me de ABBA, y comenzando algunos versos del tema a destiempo, lo que dejó al descubierto el poco trabajo de los integrantes de Operación Triunfo 2020.

Pases individuales

También tuvieron lugar los primeros pases de las actuaciones individuales que los finalistas cantarán durante la gala con un artista invitado, donde el nivel ha sido mucho más alto que en la grupal. Nia, una de los primeros finalistas del programa y que interpretará Hoy tengo ganas de ti con Blas Cantó, volvió a destacar entre sus compañeros y los profesores alabaron fervientemente su trabajo.

Hugo, otro de los finalistas, cantará Me vale junto a Miki Núñez, exconcursante de OT. Su primer ensayo de cara a la semifinal también fue muy bueno y tanto Noemí Galera como Manu Guix le felicitaron: "¡Nos encanta!", han destacado.

Por su parte, Eva Barreiro, la tercera finalista, realizó un gran ensayo, en el que los profesores destacaron su energía durante la actuación. Sin embargo, también aprovecharon para hacerle algunas correcciones de cara al programa de este miércoles: "Bajaste mucho la faringe y se perdió todo y se oyó solo cuando gritabas", le explicó Mamen Márquez. La joven interpretará La Casa Azul junto a Guille Milkyway.

Una vez acabaron los finalistas, fue el turno de Anaju, que impresionó con el tema Nana del Mediterráneo. "Viendo que lo que transmites es tan potente, a mí me da igual todo (...) esto es una pasada, es muy bonito y está por encima de cualquier otra cosa", ha señalado Galera.

Samantha, con Something's Got A Hold On Me, no logró seguirle el ritmo a su compañera y Guix le ha recomendado cuidar la voz que parecía estar algo desgastada. Flavio, sin embargo, no estuvo a la altura de las actuaciones a las que acostumbra y la desconcentración le jugó una mala pasada a pesar de haber realizado unos ensayos prácticamente perfectos durante la semana. El artista interpretará Vi mientras toca el piano.

Por último Maialen, con la canción Si te vas, también consiguió fascinar a los 'profes', aunque dejándose llevar por el tema desafinó en algunos momentos como Manu Guix le avisó. Iván Labanda, por su parte, le recomendó prescindir del pie de micro, aunque la cantante ha decidido mantenerlo, ya que en la gala contará con la presencia de una banda.

Actuaciones conjuntas

En cuanto a las actuaciones conjuntas de las que el público podrá disfrutar en la semifinal, Nia, Anaju y Samantha han dejado boquiabiertos a todos con R.I.P. de Sofía Reyes, Rita Ora y Anitta, aunque Labanda consideró que "falta compenetración, me falta que la cosa esté más unificada".

Por otro lado, Maialen y Hugo, con Adiós Papa, realizaron un pase de micros marcado por los errores, lo que la directora de la Academia ha calificado como "un poquito buñuelo". A Eva y Flavio les sucedió algo parecido con Hey, Baby, desafinando en algunas ocasiones, lo que ha dejado atónitos a los profesores. "Falta muchísimo trabajo", ha concluido Guix.