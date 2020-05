España reactiva el turismo a distinto ritmo que los países del entorno: "El Gobierno ha actuado tarde y mal"

Habrá temporada de verano. Pedro Sánchez quiere apagar las alarmas y así lo hizo ver el pasado sábado, cuando anunció la reactivación del turismo, digamos, en dos fases. La primera, desde esta semana, cuando los establecimientos podrán ir ya preparándose para recibir a los turistas. La segunda, a partir del 1 de julio, momento desde el que se permitirá la llegada de extranjeros. "Lo peor ya ha pasado", comentó el presidente del Gobierno. Pero ahora se abre otro reto que enfrentar. Y es que España está reabriendo las puertas al turismo a distinto ritmo que los países del entorno y entre duras críticas del sector por falta de medidas concretas.

Una de las restricciones más polémicas ha sido la cuarentena obligatoria para viajeros. Ese plan tiene fin: una vez que se levante el estado de alarma. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, lo confirmó después de que la ministra francesa de Transición Ecológica, Élisabeth Borne, lamentase las directrices "contradictorias" del Ejecutivo español. Lo cierto es que, por poner tres ejemplos, Italia, Portugal y Grecia se pusieron en marcha antes con la apertura de las playas y retomando el turismo nacional.

"Es una medida que no entendemos", comentó en su momento a 20minutos Carlos Abella, secretario general de la Mesa de Turismo. El Gobierno, en ese contexto, ha decidido corregir -en parte- el rumbo. Veremos si no es tarde. "No por ir con prisa vamos a ser los primeros de la clase", expresó la ministra para calmar las aguas. Pero el Ejecutivo sigue teniendo muchos frentes abiertos y el verano está a la vuelta de la esquina. Abella es capaz de señalar una tendencia: "Los movimientos en el sector turístico en el corto plazo, van a estar caracterizados por los viajes de proximidad, evitando los lugares con gran afluencia de gente".

"Algunos de nuestros destinos competidores ya han iniciado su actividad, como es el caso de Portugal, que ya tiene abiertas algunas de sus playas y que recibirá turismo internacional el próximo 15 de junio, y otros que han anunciado las fechas concretas de apertura", recuerda Abella. Para él, lamenta que el anuncio de Sánchez se hiciera "sin anunciar" fechas.

Desde la Mesa de Turismo piden más claridad. "Los turistas y el sector, necesitan tener certeza de en qué fechas concretas podrán viajar y sobre todo, que no se van a encontrar en la situación de tener que llevar a cabo una cuarentena, cuya medida aún no está derogada", comentan, antes de defender que el sector "está preparado para iniciar la actividad el 15 de junio, con todas las garantías de aplicación de los protocolos higiénico-sanitarios elaborados", que han sido coordinados por el Instituto para la Calidad Turística Española y en cuyo desarrollo han participado representantes de 21 subsectores turísticos, además de haber sido validados por el Ministerio de Sanidad.

"Cada día que pasa sin definir claramente las fechas de inicio de la actividad y cuanto más tarde lo hagamos, lo único que conlleva son más pérdidas acumuladas para el sector y el riesgo de destrucción de puestos de trabajo", sentencia Abella.

"España no puede quedar rezagada"

España presenta una oferta turística "para todos" y "de todo tipo", pero no puede quedar rezagada del ritmo marcado por otros países. El eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, explica que "España va muy tarde" respecto al resto. Y pone un poco de contexto: "Cuando la Comisión saca sus recomendaciones, España pone cuarentena obligatoria a los viajeros", algo que pilla a contrapié. "El Gobierno ya sabía" que se iban a dar unas directrices. Además, Bauzá aclara que esa cuarentena "se tendría que haber puesto en el pico de la pandemia" como hizo Alemania.

Las alarmas se han encendido en los operadores y empresas turísticas. "No podían dar crédito a que España estuviera cerrándose a las oportunidades turísticas", lo que provocó que "movieran toda su oferta". En conclusión, "estamos perdiendo un mes del turismo" y las decisiones tomadas generan "desconfianza en el mercado" y hace "daño".

"Estamos perdiendo un mes del turismo y las decisiones generan desconfianza en el mercado y hace daño"

Las aerolíneas son otra arista en este asunto. La UE sigue defendiendo los derechos de los viajeros, y hay que tener en cuenta que la directiva europea garantiza a todos los consumidores el derecho a obtener el reembolso por un vuelo cancelado en un máximo de siete días siempre que lo soliciten. Las empresas, en cambio, solo están dando la posibilidad de los vales. Estos pueden ser una opción, pero no obligatorios. En esa posición, el grupo de presión formado por las aerolíneas insiste una exención temporal de esta directiva aduciendo que la devolución del dinero supondría la quiebra del sector.

Por otro lado, las empresas turísticas lideraron este lunes las subidas en el Ibex 35 este lunes, después de Pedro Sánchez, en el que afirmaba que la temporada turística este año se iniciará a principios de julio. El sector turístico ha sido uno de los más afectados por la crisis del coronavirus debido a las restricciones de tránsito y al cierre obligatorio de establecimientos.

En abril, las pernoctaciones en establecimientos españoles cayeron un 100% y la alianza para la excelencia turística (Exceltur) llegó a estimar que las pérdidas en este año alcanzarían los 92.000 millones. No obstante, el anuncio de que en julio podrá iniciarse la temporada tanto para turistas nacionales como para extranjeros, siempre de manera segura, ha supuesto un alivio ante la incertidumbre que atravesaba el sector.