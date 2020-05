La respuesta de Ana Rosa a una vecina que se queja de las terrazas: "Los camareros tienen que vivir"

El programa de Ana Rosa contactó en directo este viernes con una vecina de Alicante que se ha quejado de los horarios de la hostelería en esa ciudad tras la reapertura de los locales así como del "ruido de las terrazas", una crítica a la que la presentadora ha dado su réplica.

"Los vecinos no estamos en contra de la hostelería, todo el mundo tiene derecho a trabajar y ganarse la vida, y los vecinos tenemos derecho a poder vivir en nuestras casas. El BOE habla de reapertura de terrazas, hostelería y restauración, pero el alcalde ha dado licencia exprés a los negocios y si no tienen espacio les permite que bajen a la calzada, quitando espacios de aparcamiento o a los vecinos. Está permitiendo que las terrazas no se pongan al 50%, como está diciendo el BOE. Tú no puedes autorizarlas al 100% y decirle a ese local que si el de al lado no ha abierto, tú puedes ampliar tu terraza al espacio del vecino", ha manifestado Alcázar Moreno, de la Asociación de Vecinos Centro Tradicional de Alicante.

"Pero es que eso lo están haciendo muchos ayuntamientos porque los hosteleros, si les dan más espacio, sí que pueden ampliar. Los camarareros tienen que vivir también, los hosteleros tienen que vivir también, es una situación temporal en la que todo el mundo tenemos que ser un poquito más flexibles", le ha respondido Ana Rosa Quintana.

La explicación de la presentadora no convenció a la vecina de Alicante, que ha indicado que el término temporal "hay que cogerlo con pinzas". En su opinión, "el alcalde solo protege a la hostelería, ni al comercio ni a los vecinos. Es un gremio excesivo en la ciudad de Alicante. No podemos estar sufriendo todo el año en una calle de 200 metros 900 mesas y 3.000 personas. Y esa ampliación hay que hacerla siempre que se deje espacio peatonal, pero se están comiendo el espacio peatonal", ha dicho.

Asimismo, la vecina se ha referido a la ampliación de horarios en los locales alicantinos. "¿Cómo puede estar un bar abierto hasta la una de la madrugada si tenemos que estar confinados a las 11 de la noche?", se ha preguntado Alcázar Moreno a este respecto.

Tras escuchar su testimonio, Ana Rosa Quintana le ha respondido diciendo que "hay que buscar el equilibrio" y que "hay que pensar que o reactivamos un poco la economía, tener un poco de manga ancha".

Sin embargo, Alcázar Moreno ha insistido en que "estamos hablando de calles estrechas, súper saturadas de gente. Desde el Ayuntamiento se hace una llamada masiva a consumir. Aquí viene gente de todas partes, y no sabemos si está contaminada o no, y tenemos que pasar personas mayores y niños por delante de gente que no sabemos la contaminación que tienen". Finalmente, Ana Rosa ha dado la razón a la vecina cuando le ha dicho que lo más importante era cumplir la distancia social y llevar mascarilla y la mujer le ha respondido que eso tampoco se estaba cumpliendo.