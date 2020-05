El príncipe Guillermo revela el sorprendente secreto que fue clave para superar su pánico escénico

No hay mal que por bien no venga, debe ser el refrán que se diga cada vez que tiene un acto público el príncipe Guillermo, puesto que un pequeño secreto le ha favorecido a la hora de superar un pánico escénico cuando ha tenido que hablar en público.

Guillermo de Inglaterra padece algo parecido a lo sufría su bisabuelo, el rey Jorge VI, cada vez que tenía que dar un discurso. Tal y como dio a conocer a la inmensa mayoría la película El discurso del rey, el tartamudo soberano se bloqueaba a la hora de arengar a sus ciudadanos.

En aquel caso, el padre de la reina Isabel II no lo hizo público porque se hubiese considerado una debilidad de la casa real, pero sí que contrató un logopeda para que le ayudase a la hora de comunicar a través de la radio su patriótico mensaje. El duque de Cambridge, sin embargo, tiene otra fórmula para superar su miedo.

Porque no solo ha hecho público, sin temor a que se considere una falta de fortaleza de la monarquía, que le produce ansiedad la misma fobia que a su antepasado, sino que su solución ha sido mucho más simple y más irónica, puesto que proviene de otras de sus "debilidades".

"Mi vista empezó a flojear poco a poco a medida que me iba haciendo mayor, pero para trabajar nunca me ponía lentillas. Es decir, que cuando daba discursos no podía ver la cara de nadie", reconoce el marido de Kate Middleton en un documental sobre la salud mental.

"Y eso ayuda, por que al ver únicamente un borrón de rostros no podía advertir que me estuviesen mirando. En su momento no me llegué a dar cuenta, pero creo que eso fue lo que me ayudó: al no poder distinguir los ojos de los demás no sentía que todo el mundo me estuviera mirando", revela el heredero.

El documental, que se emitirá este viernes noche en la BBC, quiere romper ciertos tabúes sobre la salud mental de los hombres, hablando abiertamente de emociones y estigmas que aún perduran, asegura el príncipe, desde la época de su bisabuelo, con las dos guerras mundiales de por medio.

Una generación que, según él, "interiorizó muchos de sus problemas, puesto que lo único que deseaban era seguir adelante con sus vidas". Sin embargo, en pos de quebrantar esa masculinidad tóxica y dar paso a una nueva, el hijo del príncipe Carlos ha querido charlar con varias personas de un tema sobre el que está muy concienciado.

"[Los hombres] Tenemos que ser capaces de ser más abiertos y poder hablar de nuestros asuntos antes de que lleguen a un punto en el que comiencen a hacer daño a nuestras relaciones personales, a nuestro trabajo y a todo lo que hay a nuestro alrededor", confiesa en un momento dado.

No por nada hace unos días el príncipe Guillermo hablaba abiertamente sobre cómo le afectó siendo adolescente la muerte de su madre, Lady Di, y el miedo que le infundió cuando se convirtió en padre.

Es precisamente por estas cosas por las que preside la campaña Heads Up, que ya ayudó a su cuñado, James Middleton, a confesar que sufrió una depresión cuando se volvió famoso, algo que luego superó gracias a sus perros, para quienes ha diseñado su nueva empresa.