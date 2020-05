Caprile lanza una pregunta a los políticos en 'El hormiguero': "¿En qué fase se puede echar un 'kiki' sin problemas?"

El hormiguero cerró la semana entrevistando este jueves a Lorenzo Caprile, que sorprendió a los espectadores y a Pablo Motos al aparecer en la conexión por videollamada con un look muy parecido al del presentador, y que provocó los comentarios en el plató del programa.

"Está entrevistando el Pablo del pasado al Pablo del futuro", comentó entre risas Trancas al ver en pantalla al modisto. "Las mismas gafas, la misma camisa... es como tú dentro de unos años, es como si estuvieras hablando contigo mismo", añadió la hormiga, provocando las carcajadas de sus compañeros.

Año 2040: Pablo Motos entrevista a su yo del pasado#AlbaCaprileEHpic.twitter.com/Vo7AV5sAfa — Miguel (@MAPA_70) May 28, 2020

Motos le preguntó a su invitado: "Con los políticos, ¿cómo está la cosa?". A lo que Caprile contestó que "les quiero hacer una pregunta que todo el mundo tiene ganas de hacerla, pero nadie se atreve a realizarla".

"Es la típica pregunta incómoda que se pasan de la Comunidad al ayuntamiento o al Gobierno central. Me he repasado todos los medios y en ningún sitio dice nada", comentó el italiano que, a continuación, efectuó su pregunta: "¿En qué fase se puede echar un 'kiki' sin problemas?".

Tras la sorpresa inicial y las risas de Motos y sus colaboradores, continuó diciendo: "¿En la dos? En la uno está claro que no, pero... ¿En la dos? ¿En la tres? ¿En la cuatro? ¿O bajo el estado de alarma está prohibido? Porque como lo van a prolongar in illo tempore".

Y añadió que luego estaban "las precauciones" ya que "lo de la mascarilla lo puedo entender, los guantes, también, pero lo de los dos metros de distancia... Yo he visto mucho, pero dos metros...", afirmó el diseñador entre risas, volviendo a provocar las carcajadas en el plató del programa de Antena 3.

"He visto cosas muy insólitas, que tengo 53 años, y muy moviditos, pero dos metros ya me parece muy exagerado", señaló mientras volvía a dirigirse a los políticos españoles y les repetía a hacer la misma pregunta: "¿Entonces cuándo podremos echar un 'kiki' tranquilamente? Porque, en fin, llevamos tres meses que yo, personalmente, me subo por las paredes", concluyó Caprile.