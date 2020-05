València obri a exposició pública el Pla Especial del Cabanyal

El Ple de l'Ajuntament ha aprovat aquest dijous sotmetre a informació pública les modificacions introduïdes en el Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar. Els grups municipals del Govern (Compromís i PSPV-PSOE) i el grup Ciutadans han dona suport a la iniciativa, mentre que PP i Vox s'han abstingut. Tant l'alcalde, Joan Ribó, com la vicealcaldessa, Sandra Gómez, han destacat, just abans del debat plenari, la seua satisfacció pel treball realitzat “buscant el consens i de la mà del veïnat”.

En paraules de Ribó, “el PEC suposa l'enterrament definitiu d'un pla que estava pensat per a destruir un barri i fomentar l'especulació”. L'alcalde ha destacat que el projecte recull la immensa majoria de les al·legacions presentades, amb el que “hem passat d'un pla d'especulació a un pla que respecta les característiques bàsiques del Cabanyal, que respecta la seua personalitat i genera un corredor verd fonamental per a la vida del barri”.

L'alcalde ha destacat especialment que “dupliquem els edificis protegits, reduïm les altures de construcció, limitem els apartaments turístics perquè el Cabanyal no es convertisca en un parc temàtic i siga un vertader barri singular, remodelem el passeig marítim amb un front dunar, i creem un gran corredor verd que travessa tot el barri”. En definitiva, segons ha explicat Joan Ribó, “apostem per consolidar les arrels i la identitat protegida del Cabanyal-Canyamelar, amb un nivell de benestar i qualitat de vida òptims”.

La sessió plenària del mes de maig, en la qual s'ha aprovat l'exposició pública del PEC, i que ha comptat amb la presència i participació de la totalitat de la Corporació (encara que alguns regidors i regidores encara de manera telemàtica) ha començat amb un minut de silenci de la Corporació en memòria de les persones víctimes de la pandèmia de COVID-19.

Immediatament després, ha començat debat sobre el PEC Cabanyal-Canyamelar, amb la intervenció del representant de l'Associació de Veïns Cabanyal-Canyamelar Félix Estrela, qui ha expressat la “valoració globalment positiva del Pla” i la incorporació de les aportacions realitzades des d'este col·lectiu: la limitació d'altures, el control de la càrrega turística, i la catalogació global de tot l'espai urbà.

En l'apartat dels contres, el representant veïnal ha assenyalat “la tardança, portem molts anys esperant, per la qual cosa instem que s'aprove al més prompte possible”, i ha afegit la necessitat d'implementar “accions socials paral·leles, i que estiguen basades en la seguretat ciutadana”. “És un pas importantíssim que aplaudim, però fa falta seguir avant sense pausa”, ha conclòs.

En segon lloc, ha pres la paraula Silvia Sánchez, de l'Associació Veïns Pavimar, qui ha parlat en nom dels col·lectius veïnals del barri units després de la publicació del PEC, que ha manifestat que es troben “esperançats amb les modificacions efectuades, però a l'espera de conéixer els detalls del pla i la resposta a les al·legacions”. Sánchez ha demanat que, ateses les actuals circumstàncies d'alerta, s'amplie el període d'exposició del PEC.

Tant el Grup Vox com el PP s'han abstingut en la votació. El regidor de Vox Vicente Montáñez, s'ha congratulat de l'exposició pública del pla, però ha subratllat la seua “preocupació per l'increment dels nivells de delinqüència, i l'habilitació d'una zona dunes a la platja, que té els seus interrogants des del punt de vista de la seguretat ciutadana, perquè impedeixen la visibilitat i l'accés dels vehicles”.

El regidor Juan Giner, del Grup Popular, s'ha “sumat a la satisfacció veïnal, i també a la petició d'ampliació del període d'exposició pública”, però ha assegurat que el PEC “no solucionarà els problemes reals del Cabanyal”. Giner ha assegurat que el fet que el Ple aborde el projecte “per segona vegada és la constatació que la primera versió va ser un fracàs, per la precipitació amb què va ser elaborat”, i ha destacat que les actuacions de millora del barri “no sols han de ser de caràcter urbanístic, ja que perviuen els problemes socials i de seguretat ciutadana”.

En els aspectes concrets, Giner ha assenyalat la seua postura contrària amb elements com “la solució per a l'estació del Cabanyal, que fa efecte muralla, el tema de les altures, que s'haja triat procediment ambiental simplificat, i l'informe de l'impacte de gènere que acompanya al pla”.

La posició de Ciutadans, per boca del regidor Narcís Estellés, ha sigut de suport i de “felicitació a l'equip redactor pel llarg treball realitzat i molt ben explicat”. Tal com ha explicat Estellés, “Ciutadans ha fet una oposició ferma però propositiva, i hem estat des del principi secundant i treballant des de tots els punts de vista”, encara que ha lamentat que en molts casos “la resposta de l'equip de govern ha sigut la sordesa”.

L'edil ha detallat alguns aspectes del PAC que, ha afirmat, corresponen a iniciatives de Ciutadans, “en un marc fructífer d'enteniment”, encara que ha criticat al Govern Municipal per “haver fet propi el suport de ciutadans i de la marca regeneració del barri, que és dels veïns, no seua”. Respecte als detalls del Pla, Ciutadans ha incidit en la necessitat d'ajustar “el tema dels terminis i casar la fita urbanística amb l'entroncament social i de seguretat que necessita el barri”.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà Sostenible, Sandra Gómez, ha assenyalat la importància del pas que aprova hui el Ple, un pas més en la posada en marxa efectiva del PEC Cabanyal-Canyamelar, “que suposa començar de nou, però deixant les coses com estaven, i suposa tancar la ferida”. Gómez ha agraït “de cor el canvi de rumb del Grup Popular, perquè el veïnat necessita certituds, i saber que este Pla té vocació de permanència, que mai es tocarà el barri, i que mai més s'obrirà el debat de la prolongació de Blasco Ibáñez”.

Gómez ha recordat el projecte de 1997 “que suposava dividir el barri i destrossar la vida més de 1.600 famílies, en funció d'una visió antiga de la ciutat, una visió colonialista que plantejava que la ciutat necessitava arribar a la mar, com si el Cabanyal no fora ciutat en si”, ha afirmat. “La voluntat llavors era substituir un barri popular per un fet a la mesura de qui va governar la ciutat durant 24 anys”.

Gómez ha agraït l'esforç dels veïns i les veïnes, per la seua “lluita d'anys i les seues aportacions de millora en el PEC”, i ha assegurat que “ara inaugurem un nou temps de rehabilitació que ens acosta a la recuperació definitiva, mitjançant aquest Pla que pretén reconstruir el que va ser destruït, rehabilitar el que va ser degradat i protegir el que va ser oblidat: recuperar una forma de vida”.

El pla

El PEC recull la protecció de més de 1.200 edificis, amb la novetat que inclou també elements concrets i definitoris de les cases (cobertes, patis posteriors, corrals, limitació d'altura, rètols comerços tradicionals…). I estableix diverses zones verdes vertebradores del barri i de gaudi per a la ciutadania. “Este PEC pretén tancar la ferida d'un conflicte que ha durat molts anys. Hui és el triomf de les persones que es van posar davant de les excavadores, dels quals van decidir no vendre. Podem dir que el barri s'ha salvat”, ha conclòs Sandra Gómez.