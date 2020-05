Yoli, de 'GH 15', muestra la nueva casa que se ha comprado en Valencia

Después de múltiples peleas y discusiones públicas con Jonathan, su exmarido y compañero de GH 15, Yoli Claramonte parece estar ahora más feliz y contenta, y así lo ha mostrado en su canal de Mtmad.

El motivo no es otro que una gran noticia que llevaba tiempo poder dar: se ha comprado una casa en una exclusiva zona de Valencia. "¡Me voy a convertir en propietaria! Me cambio de casa, pero no a una casa de alquiler, me he comprado una casa y estoy súper feliz de contaros esto", anunció en su vídeo.

Según explicó la albaceteña, lleva más de un año con diferentes trámites, pero ha sido este mes de mayo cuando por fin ha terminado la obra y ha decidido contarlo. Aun así, adelantó que cuando la vea terminada por primera vez, lo mostrará en su canal.

Planos de los dormitorios y baños de la nueva casa de Yoli, de 'GH 15'. MEDIASET

A pocos días de mudarse, la finalista de GH 15 ha enseñado los planos a sus seguidores y ha contado, ilusionada, todos los detalles de su nueva vivienda. Tiene tres habitaciones, una de ellas con vestidor, dos cuartos de baño, un amplio salón, una cocina y un lavadero. Además, dispone de piscina y demás zonas comunes como un parque infantil.

"La firma del contrato de mi casa fue el 18 de septiembre, el mismo día que yo entré a la casa de Gran Hermano hace cinco años ya. Es como una señal de la vida", añadió.

Planos de la cocina y el salón de la nueva casa de Yoli, de 'GH 15'. MEDIASET

De este modo, Yoli seguirá viviendo en Valencia como ya está haciendo desde que terminó GH 15. Se mudó con Jonathan allí y esta nueva casa es perfecta para seguir viviendo en la ciudad y permitir que tanto el valenciano como la albaceteña sigan estando con su hija Valeria.