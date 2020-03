Yoli y Jonathan, de 'GH 15', discuten por la exposición de su hija en las redes sociales: "La tienes amargada"

Jonathan y Yoli han vuelto a entrar en guerra. Aunque se dieron otra oportunidad, hace semanas pusieron punto final a su relación y decidieron tomar caminos por separado.

Parece que la pareja salida de GH 15 no consigue entenderse, y el motivo ahora es su hija, Valeria. A través de su canal en Mtmad, la expareja mantuvo una dura discusión por la sobreexposición de la niña en redes sociales.

"Ver a mi hija poniendo cara de asco o viendo una circunstancia de decir 'mamá, no me grabes'... O sea, no la grabes, tía, se acabó", sentenció Jonathan al principio del vídeo.

"Por lo que te quería hacer venir aquí es para hablar de un tema serio e importante (...) Te he traído aquí para un tema que realmente es de los dos, en el que nunca he tenido toma de decisión alguna y me gustaría sentarme contigo, hablarlo y, entre los dos, poder llegar a un entendimiento por el bien de todos", comenzó explicando el valenciano.

"Siempre has tomado las decisiones que te ha dado la gana sin contar conmigo (...) No entiendo la sobreexposición de la nena en las redes sociales", le dijo alegando que su hija tiene un perfil propio que maneja Yoli y le tiene bloqueado a él.

"No proteges a la niña, la sacas con cara de culo. La niña tiene asco hasta las cámaras, que las ve y le da hasta repelús. Que le dices a la niña 'ponte a hacerte una foto' y no se quiere hacer una foto de lo amargada que la tienes. La niña solo quiere estar con su padre", añadió. Estas acusaciones tuvieron una respuesta inmediata por parte de la influencer: "No me vengas dando lecciones de buen padre porque no me da la gana", le contestó.

El exconcursante no quiere que Yoli saque a su hija en redes

Después de esta discusión, la pareja decidió tomar una decisión en común por el bien de su hija. Así, ambos llegaron a la conclusión que lo mejor era dejar de sacar a la pequeña por redes sociales y cerrar su perfil de Instagram.

“Quiero que cierres ahora mismo el perfil de mi hija, en esto no te concedo ni un error”, sentenció Jonathan. Una drástica decisión que parece no tener vuelta atrás.