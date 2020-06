Pau Donés, el optimista que le cantó a 'la flaca' y no dejó nunca de vivir

Pau Donés fue durante mucho tiempo el cantante de La Flaca y Depende, dos de sus éxitos más rotundos. Pero su carrera fue más que eso. Un anuncio de televisión se encargó de lanzarlo al estrellato en los 90 y con su banda, Jarabe de Palo, recorrió casi todo el mundo en 25 años, ganó un Gramy Latino y varios Ondas y colaboró con Alanis Morissette o Chrissie Hynde, entre otros logros.

Ha fallecido por un cáncer avanzado de colon que se le diagnosticó en 2015 y en poco tiempo alcanzó la metástasis, pero eso no le impidió volver a subirse a los escenarios con varios kilos menos o escribir una autobiografía, 50 palos. En verano de 2018, anunció que colgaba la guitarra para dedicarse a su hija, Sara, que hoy tiene 16 años. "El precio más alto que he pagado por mi carrera es la infancia de mi hija, que me la he perdido", dijo en una entrevista a 20minutos.

Este mes de mayo, casi dos años después de aquello, en pleno retiro en Los Ángeles (EE UU), volvió para despedirse a lo grande: con la canción Eso que tú me das, un canto a la vida pese a todo, y el disco Tragas o escupes. Llamó la atención entonces su impresionante cambio físico, el desgaste de operaciones y tratamientos. Donés solo había hecho una excepción en este segundo parón obligado por la enfermedad, un concierto benéfico en Barcelona en la Navidad de 2019 para recaudar fondos para la invesigación contra el cáncer.

Nació en Barcelona en octubre de 1966. Tiene tres hermanos. De pequeño lo pasó mal en varios colegios porque era disléxico y cuando tenía solo 16 años, su madre, la que le regaló su primera guitarra eléctrica y le inculcó sus gustos musicales, se suicidó, un hecho que lo marcó para siempre. Se licenció en Económicas en la Ciudad Condal y trabajó en una agencia de publicidad. Antes de fundar Jarabe de Palo montó dos bandas con su hermano Marc.

La flaca fue un éxito en 1997 gracias a un anuncio de tabaco; el tema se hizo viral en un tiempo en el que las redes sociales no existían. De aquel álbum, que se grabó el año anterior en Londres con Virgin y Joe Dworniak y que no había llamado mucho la atención, vendieron dos millones de copias. Después llegarían, entre otros, Depende, De vuelta y vuelta, Bonito y varios más. Su seña de identidad eran los mensajes claros, los estribillos cortos y repetitivos. La flaca fue compuesta tras un viaje a Cuba, donde Donés fue a grabar imágenes de un posible videoclip, y se tocó por primera vez en la Sala Tarantos de Barcelona.

La cantante canadiense Alanis Morissette se enamoró del videoclip de 'Bonito' y quiso replicarlo en 'Everything'

El fenómeno no dejó de crecer. Donés hizo colaboraciones con Pavarotti o Celia Cruz. La canadiense Alanis Morissette se enamoró del videoclip de Bonito y quiso replicarlo en Everything: el cantante hizo varios cameos en él y hasta le cortó el pelo. En 2008, montó su propia discográfica, Tronco Records. En el octavo disco de Jarabe de Palo, ¿Y ahora qué hacemos?, reunió a músicos de la talla de Alejandro Sanz o Sabina y con el disco Orquesta Reciclando, y después de varios años nominado, se llevó en 2010 el Grammy Latino.

En 2017, después de que el cáncer volviera a aparecer, Donés y su banda se marcaron una gira por EE UU, España, Italia y Latino América. Acababan de publicar el disco 50 Palos y la canción Humo, que el cantante acompañó de un libro autobiográfico. Al año siguiente celebraron sus 20 años de carrera con otra gira, otro libro y Jarabe Filarmónico. Ese mismo verano, el músico anunció que en enero de 2019 diría adiós a los escenarios y así fue, aunque en diciembre dio un concierto benéfico. "Me gustaría que la gente no relacionara tanto el cáncer con la muerte", afirmó en otra entrevista a 20minutos.

De su vida privada no se supo nunca mucho. En 2019 desveló que doce años antes se había separado de la madre de su hija; entre sus parejas posteriores estuvo la modelo Eugenia Silva. Tenía una casa en Montanuy (Huesca) y otra en el Valle de Arán, que decidió vender hace solo unos meses,