Un reportero de laSexta, agredido en directo con un palo en la playa de la Concha de San Sebastián

Este miércoles, Más vale tarde acudió a la playa de la Concha en San Sebastián, País Vasco, para informar de las aglomeraciones de gente bañándose a pesar de no estar permitido.

Las imágenes de la playa han sido llamativas por la gran cantidad de personas que hay, pues, aunque se encuentran en fase 2, no está permitido. Además, se puede apreciar que no se respetan las distancias de seguridad. Por ello, el reportero de laSexta Miguel Ángel Ambrosio se desplazó hasta allí para contarlo.

Sin embargo, parece que a un bañista no le gustó que informaran de esto por televisión, pues se dirigió al periodista con un palo para agredirlo y pedir que parara de grabar.

Agresión a un reportero de la sexta en Donostia pic.twitter.com/tYSrefmQ92 — Revuelta (@Revuelta_0) May 27, 2020

"Quien va con un palo a la playa, malas intenciones tendrá", comentó Mamen Mendizábal, deseando que esta conexión en directo sirviera para denunciarlo a la Policía

"¡Qué barbaridad!", exclamó la presentadora al ver al reportero forcejeando con el bañista. Entonces, Ambrosio empujó a su agresor y le quitó el palo. Cuando la cámara se acercó, el hombre comenzó a marcharse pero sin dejar de increparlo.

🔴 Son imágenes en directo desde la playa la de Concha, en Donostia, donde pese a la pleamar se están dando grandes aglomeraciones de bañistas. Nuestro compañero Miguel Ángel Ambrosio ha sido increpado mientras conectábamos con él. ▶ https://t.co/VEZJUzNUjGpic.twitter.com/HuOxAvp91d — Más Vale Tarde (@MVTARDE) May 27, 2020

"Un intento de agresión por contar lo que estaba ocurriendo en la playa. Ese hombre que iba con un palo a la calle que desde el primer momento ha intentado agredirle", ha comentado Mendizábal. "Ambrosio, no te calientes que no te hace falta. Tú sí que eres un demócrata y un intelectual", ha concluido, no sin antes expresar su indignación: "¡Qué vergüenza!".