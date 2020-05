'OT' elegirá a sus tres primeros finalistas en una gala con Pablo López, Eli Rosex y Nick Maylo como invitados

Este miércoles, desde las 22:05 en La 1 tendrá lugar el inicio de la recta final de Operación Triunfo 2020. En la gala estará presente Pablo López, uno de los mayores éxitos salidos del talent, que interpretará Mariposa. Por otro lado, Eli Rosex y Nick Mayo, concursantes de esta edición, tampoco faltarán a la cita, en la que presentarán sus singles.

Por primera vez, los profesores participarán en la apertura del programa, y lo harán con Forever young de Alphaville. A continuación, los nominados interpretarán sus propias canciones: Fugitivos por parte de Bruno y Calma por la de Flavio. Y después, el resto de concursantes hará lo propio en un plató invadido por flores, que toman el relevo de las plantas en la gala anterior.

Mucha variedad entre las propuestas de los demás concursantes. Maialen interpretará Should I Stay or Should I Go de The Clash, AnajuNunca estoy de C Tangana, HugoLa leyenda del tiempo de Camarón de la Isla, Eva Nothing Else Matters de Metallica, NiaHalo de Beyonce y SamanthaFreed From Desire de Gala.

Elección de los tres primeros finalistas

No habrá nominaciones en la gala 11 del programa. En su lugar, el jurado formado por Nina, Natalia Jiménez, Javier Llano y Javier Portugués, valorará las actuaciones de todos los concursantes y elegirá a los dos primeros finalistas, mientras que el tercero será escogido por los propios profesores.

Los otros cuatro concursantes tendrán otra oportunidad de acceder a la final en la penúltima gala, cuando el jurado elija al cuarto finalista y los espectadores decidan quién es el quinto finalista.